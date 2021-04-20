***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 11:09
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929572
BIST
12:351.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -9,93
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
12:358,1304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0421
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
12:359,8062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0672
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
12:35461,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,61
|Açılış
|: 461,15
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|30.674.291
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.659.879
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|SONME
|38,90
|2.370.916
|% 8,84
|
|SAMAT
|4,23
|11.489.983
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|48.193.491
|% -10,00
|
|EDIP
|1,99
|1.846.502
|% -9,95
|
|LUKSK
|53,85
|3.470.450
|% -9,95
|
|SANEL
|4,46
|858.192
|% -9,90
|
|GARAN
|7,11
|784.158.061
|% 1,57
|
|EREGL
|18,05
|623.940.100
|% -0,61
|
|PETKM
|6,55
|427.584.872
|% -0,91
|
|KRDMD
|7,18
|375.127.392
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,83
|257.281.167
|% -1,61
|
|EKGYO
|1,83
|257.281.167
|% -1,61
|
|GARAN
|7,11
|784.158.061
|% 1,57
|
|TSKB
|1,27
|140.365.274
|% -1,55
|
|YKBNK
|2,12
|212.352.486
|% 1,92
|
|SKBNK
|1,08
|91.491.744
|% -2,70
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1264
|8,1304
|% 0,52
|
|Euro
|9,7986
|9,8062
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,3287
|11,3855
|% 0,48
|
|Frank
|8,8373
|8,8905
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1600
|2,1708
|% 0,49
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-6,30
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,42
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.098
|-2,00
|
|Tam
|3.040
|3.116
|0,86
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|0,41
|
|Çeyrek
|737
|754
|0,21
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,74
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,03
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|0,72
|