***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.07.2021 18:23
***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NIBAS
Açıklamalar Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946382
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|11,77
|8.855.497
|% 10,00
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|VKFYO
|7,81
|3.794.158
|% 10,00
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|EUKYO
|7,26
|8.703.680
|% 10,00
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|ESEN
|31,78
|123.885.093
|% 9,97
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|BIOEN
|24,74
|216.613.905
|% 9,96
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|PKENT
|2.304,00
|2.380.884
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|TACTR
|31,42
|1.205.363
|% -9,97
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|METUR
|5,04
|69.384.966
|% -6,67
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|DIRIT
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|213.605
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|KERVN
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|THYAO
|14,12
|1.207.930.659
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|GARAN
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|% 2,86
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|KOZAL
|111,40
|806.968.901
|% -1,24
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|SASA
|29,54
|690.158.596
|% 3,21
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|KRDMD
|6,92
|386.192.519
|% 2,67
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|GARAN
|8,64
|1.033.370.146
|% 2,86
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|YKBNK
|2,23
|255.931.527
|% 1,83
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|PEKGY
|1,29
|142.092.243
|% 6,61
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|THYAO
|14,12
|1.207.930.659
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|EKGYO
|1,90
|134.023.471
|% 0,53
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,6684
|8,6725
|% -0,08
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|Euro
|10,2912
|10,2973
|% -0,01
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|Sterlin
|11,9744
|12,0344
|% 0,05
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|Frank
|9,3642
|9,4206
|% -0,26
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|Riyal
|2,3047
|2,3162
|% -0,12
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,61
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|Altın Gr.
|499
|499
|0,65
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|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
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|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
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|Çeyrek
|797
|815
|1,33
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|Gümüş.Ons
|26,44
|26,48
|0,01
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|Gümüş Gr.
|7,38
|7,38
|-0,00
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|B. Petrol
|76,81
|76,81
|0,64
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