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***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.07.2021 09:13



***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NIBAS

Açıklamalar Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Işıklar Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946671


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Yarım 1.589 1.631 2,67  
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Gümüş Gr. 7,40 7,41 0,03  
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