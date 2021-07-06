***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2021 09:13
***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NIBAS
Açıklamalar Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Işıklar Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946671
BIST
10:081.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.395
10:088,6548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0096
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,6725
En Düşük
8,6270
10:0810,2933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3201
En Düşük
10,2625
10:08502,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,13
|Açılış
|: 502,40
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
503,33
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler10:07
|EDATA
|7,26
|13.556.983
|% 10,00
|
|TKURU
|239,00
|4.466.432
|% 9,94
|
|EUKYO
|7,89
|1.456.702
|% 9,54
|
|SELVA
|6,46
|7.482.952
|% 9,49
|
|ARMDA
|55,10
|1.262.632
|% 8,57
|
|KSTUR
|248,00
|44.392
|% -7,15
|
|DIRIT
|3,52
|39.878
|% -6,13
|
|SUMAS
|61,10
|18.330
|% -4,53
|
|TACTR
|30,02
|129.776
|% -4,46
|
|BURCE
|19,38
|437.482
|% -3,87
|
|EREGL
|18,38
|41.598.176
|% 0,88
|
|THYAO
|14,09
|40.640.797
|% -0,21
|
|SASA
|29,74
|28.589.421
|% 0,68
|
|KRDMD
|6,93
|27.524.219
|% 0,14
|
|GARAN
|8,63
|24.718.664
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,89
|18.022.196
|% -0,53
|
|PEKGY
|1,31
|11.208.094
|% 1,55
|
|IHLAS
|0,59
|3.169.578
|% 1,72
|
|MRGYO
|1,12
|5.730.517
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,24
|11.000.646
|% 0,45
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6519
|8,6554
|% -0,10
|
|Euro
|10,2843
|10,2896
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,9753
|12,0354
|% 0,09
|
|Frank
|9,3586
|9,4150
|% 0,00
|
|Riyal
|2,2996
|2,3112
|% -0,19
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|14,44
|
|Altın Gr.
|502
|502
|3,03
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,65
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|0,03
|
|B. Petrol
|77,42
|77,42
|0,26
|