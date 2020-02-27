***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
27.02.2020 15:45
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2019 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822010
BIST
16:24111.902
En Yüksek
|Değişim
|: -2,84%
|| -3.269,15
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
16:246,1692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,1670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1741
En Düşük
6,1506
16:246,7714
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0739
|Açılış
|: 6,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7714
En Düşük
6,6963
16:24327,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 3,81
|Açılış
|: 327,80
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,99
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|60.332.269
|% 14,97
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|FMIZP
|50,00
|44.724.677
|% 8,41
|
|TSPOR
|5,30
|44.477.077
|% -13,11
|
|ALGYO
|15,60
|142.818.366
|% -12,36
|
|SNPAM
|5,63
|1.808.124
|% -10,63
|
|MRSHL
|54,00
|16.347.181
|% -10,00
|
|HALKS
|3,24
|135.239
|% -10,00
|
|THYAO
|12,54
|2.178.463.231
|% -5,29
|
|ASELS
|28,20
|985.892.043
|% -2,76
|
|KRDMD
|2,77
|762.306.372
|% -4,81
|
|IHLGM
|1,32
|517.097.826
|% -0,75
|
|GARAN
|10,23
|437.137.318
|% -3,76
|
|IHLGM
|1,32
|517.097.826
|% -0,75
|
|KRDMD
|2,77
|762.306.372
|% -4,81
|
|EKGYO
|1,48
|322.497.424
|% -2,63
|
|THYAO
|12,54
|2.178.463.231
|% -5,29
|
|ODAS
|2,09
|292.916.720
|% -4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9372
|7,9770
|% 0,23
|
|Frank
|6,3380
|6,3761
|% 0,99
|
|Riyal
|1,6391
|1,6474
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|17,68
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,07
|
|Cumhuriyet
|2.169
|2.202
|21,00
|
|Tam
|2.159
|2.213
|23,02
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|11,13
|
|Çeyrek
|523
|535
|5,57
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,31
|51,31
|-1,50
|
Seans Raporu
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