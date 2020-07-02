***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
02.07.2020 15:46
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 02.07.2020 tarih ve BİAŞ-2-2882 sayılı yazılı talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 Özel Durumlar Tebliğinin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlığını taşıyan 8'inci maddesi gereğince yaptığımız açıklamadır: Borsa İstanbul'da işlem gören Şirketimiz paylarında görülen fiyat ve miktar hareketlerine neden olabilecek Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854098
BIST
15:59116.881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.566,14
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.929
En Düşük
115.746
15:596,8571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0101
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
15:597,7253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0195
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
15:59388,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,51
|Açılış
|: 388,42
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|103.637.812
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,31
|177.261.197
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.057.403
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.293.940
|% 9,99
|
|PKENT
|178,60
|3.481.959
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,19
|4.197.241
|% -4,24
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|AKMGY
|38,64
|13.145.068
|% -3,21
|
|GARAN
|8,37
|1.013.186.216
|% 0,84
|
|ISFIN
|4,31
|756.877.114
|% 3,61
|
|SISE
|5,86
|692.284.403
|% 5,21
|
|THYAO
|12,28
|669.109.326
|% -0,16
|
|KRDMD
|3,24
|590.688.173
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,06
|580.846.786
|% 1,98
|
|IEYHO
|1,02
|265.273.490
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,77
|346.489.255
|% 3,51
|
|KRDMD
|3,24
|590.688.173
|% 0,31
|
|ISFIN
|4,31
|756.877.114
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5426
|8,5855
|% 0,30
|
|Frank
|7,2294
|7,2729
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-6,31
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.541
|-5,40
|
|Tam
|2.596
|2.608
|-5,60
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|-2,80
|
|Çeyrek
|630
|639
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,51
|42,51
|0,48
|
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