***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNiğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da işlem gören payları ile ilgili olarak yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:1) Borsada işlem gören Şirketimiz payları 2020 yılının başında 6 TL civarında iken özellikle yılın ikinci yarısından itibaren başlayarak 90 TL civarına kadar yükselmiştir. Bu süre içerisinde şirketimizin veya şirketimizle ilişkili şahıs veya grup şirketlerinin söz konusu fiyat yükselmesine etki edecek bir alımı olmamıştır. Borsa İstanbul'dan gelen yazılı talep üzerine 02/07/2020 tarihinde ve 21/08/2020 tarihinde "Borsa İstanbul'da işlem gören Şirketimiz paylarında görülen fiyat ve miktar hareketlerine neden olabilecek Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır." Şeklinde iki açıklama yapılmasına rağmen fiyatlar yükselmeye devam etmiştir.2) Bilindiği üzere Borsa şirket paylarının işlem gördüğü bir pazardır ve bu pazarda geçerli olan kurallar çerçevesinde yatırımcılar hür iradeleri ile alım satım yaparlar. Yapılan bu alım ve satımlar pazarda oluşan fiyatı belirler. Pazarda oluşan fiyat doğal yollarla değil de manipülasyon neticesinde oluşuyorsa bunun tespiti ve tecziyesi bu konu ile görevlendirilmiş kamu kurumlarının görevidir. Borsa'da yapılan alım satımlar Şirket tarafından takip edilmez, bunların kim tarafından yapıldığı bilgisi Şirkette olmaz, Şirketin Borsa'da oluşan fiyata müdahale etmek gibi bir görevi ve yetkisi yoktur.3) Şirketimize yatırımcılardan gelen bilgilerden sosyal medyada oluşturulan gruplarda (hangi hesaplarda ve hangi sosyal medya mecralarında olduğu bilinmemekle birlikte) şirket ile ilgili gerçek dışı bilgiler yayılmak suretiyle talep yaratılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Şirketin faaliyetlerine ilişkin Şirketimiz tarafından KAP'ta kamuya yapılan duyurular dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi gerekmektedir. Şirketin internette gezen söylentileri takip etmesi ve her uydurulan bilgiyi yalanlaması mümkün değildir. Yatırımcıların bu hususlarda dikkatli olması gerektiği, kaynağı ve amacı belirsiz bilgilere dayanarak yaptıkları işlemlerden kendilerinin sorumlu olacağı açıktır.4) Şirketimiz paylarında manipülasyon yapıldığı intibaı veren bazı kişilerin ses kayıtlarının internete konulduğu görülmektedir. Söz konusu ses kayıtlarının kimlere ait olduğu, bu kişilerin gerçekten şirketimiz paylarında işlemleri olup olmadığı, bu ses kaydının ve internete konulmasının gerçek amacı tarafımızca bilinememekle birlikte söz konusu kayıtlardaki kişilerin şirketimizle bir ilişkisi bulunmamaktadır. Ses kayıtlarında geçen Şirkete KAP açıklaması yaptırıldığı ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Şirketimizce gereksiz veya gerçeğe aykırı yapılan herhangi bir KAP açıklaması bulunmamaktadır.5) Şirketimizde Işıklar Grubu şirketlerinin payı 14/12/2019 tarihinden 24/02/2021 tarihine kadar aynı kalmıştır. 24/02/2021 tarihinden 10/03/2021 tarihine kadar grup şirketlerimizden Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Borsa'dan daha önce aldığı 10.500.000 adet paydan 5.399.000 adedini Borsa'da satmıştır. Söz konusu satışlara ilişkin gerekli açıklamalar KAP'ta yapılmıştır. Bu satışlar öncesi Işıklar Grubu şirketlerinin şirketimiz sermayesindeki pay oranı %78,4 iken satışlar sonrasında %68,41 olmuştur. Bahse konu satışlar dışında Işıklar Grubu şirketlerinin bir satışı olmamıştır. Şirketimiz paylarında görülen fiili dolaşımdaki payların artışı grup şirketleri tarafından yapılan satışlardan kaynaklanmamaktadır. Fiili dolaşımdaki paylar daha önce üzerinde kısıt bulunan payların üzerindeki kısıtın kaldırılması (örneğin üzerinde rehin bulunan payların üzerindeki rehinin kaldırılması, SPK tarafından işlem yasağı getirilen payların üzerindeki işlem yasağının kaldırılması vb) durumlarında da artabilmektedir.Rıza Kutlu IŞIKYönetim Kurulu Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921829BIST