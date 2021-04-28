***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNiğde'de prefabrike bina inşasına yönelik işveren Onay Ziraat Tic. ve San. Ltd. Şti. ile Şirketimiz arasında 27.04.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV dahil 1.286.200 TL olup, işin süresi 3 aydır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931684BIST