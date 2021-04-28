***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2021 14:57
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Niğde'de prefabrike bina inşasına yönelik işveren Onay Ziraat Tic. ve San. Ltd. Şti. ile Şirketimiz arasında 27.04.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV dahil 1.286.200 TL olup, işin süresi 3 aydır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931684
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|UFUK
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|UZERB
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|382.098
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|INTEM
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|3.758.860
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|AYCES
|65,05
|3.715.218
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|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
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|DESA
|15,16
|10.668.201
|% -9,98
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|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
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|ATLAS
|2,03
|1.030.735
|% -9,78
|
|PENGD
|3,59
|48.931.159
|% -8,42
|
|ERSU
|4,27
|3.398.383
|% -8,17
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|EREGL
|19,33
|725.047.982
|% -0,62
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|KRDMD
|7,17
|579.194.433
|% 0,84
|
|GARAN
|7,11
|564.835.315
|% -0,14
|
|PETKM
|6,44
|512.382.238
|% -1,23
|
|THYAO
|11,99
|471.568.856
|% 0,50
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|YKBNK
|2,09
|272.403.342
|% 0,48
|
|GWIND
|4,90
|434.737.720
|% -6,67
|
|KRDMD
|7,17
|579.194.433
|% 0,84
|
|GARAN
|7,11
|564.835.315
|% -0,14
|
|PETKM
|6,44
|512.382.238
|% -1,23
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1923
|8,1956
|% -0,11
|
|Euro
|9,8944
|9,8995
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,3301
|11,3870
|% -0,49
|
|Frank
|8,9200
|8,9737
|% -0,34
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|Riyal
|2,1780
|2,1890
|% -0,23
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-6,68
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|-42,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|-0,29
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|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,08
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|B. Petrol
|66,45
|66,45
|0,58
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