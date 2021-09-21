***NIBAS* *TGSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
21.09.2021 13:49
***NIBAS******TGSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [NIBAS, TGSAS]
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
NIGBAS NIGDE BETON 50 22/09/2021
TGS DIS TICARET 57 22/09/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964712
BIST
14:161.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,12
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.389
14:168,6610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0037
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
14:1610,1710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0101
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
14:16491,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 491,65
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,91
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler14:14
|YEOTK
|55,00
|167.338.180
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|163.770.385
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|SODSN
|24,74
|613.183
|% 9,96
|
|KTSKR
|64,25
|25.448.702
|% 9,92
|
|NUGYO
|11,91
|10.347.467
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.644.489
|% -9,85
|
|SELGD
|4,83
|2.872.057
|% -5,85
|
|METRO
|1,44
|29.680.704
|% -5,26
|
|HUBVC
|11,00
|79.005.200
|% -5,25
|
|THYAO
|12,99
|989.434.393
|% 1,41
|
|GARAN
|9,14
|587.529.547
|% 0,66
|
|TEZOL
|17,38
|440.903.902
|% -3,12
|
|TUPRS
|109,50
|369.903.891
|% 1,86
|
|SISE
|8,23
|289.014.891
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,38
|235.411.614
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|146.559.804
|% 0,00
|
|THYAO
|12,99
|989.434.393
|% 1,41
|
|GARAN
|9,14
|587.529.547
|% 0,66
|
|PETKM
|6,13
|224.842.376
|% 0,49
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6579
|8,6604
|% -0,05
|
|Euro
|10,1653
|10,1712
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,8076
|11,8668
|% 0,06
|
|Frank
|9,3270
|9,3832
|% 0,26
|
|Riyal
|2,3017
|2,3132
|% -0,10
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|2,38
|
|Altın Gr.
|492
|492
|0,16
|
|Cumhuriyet
|3.256
|3.305
|9,00
|
|Tam
|3.238
|3.320
|6,14
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|2,97
|
|Çeyrek
|785
|803
|1,49
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,57
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,08
|
|B. Petrol
|74,59
|74,59
|0,67
|