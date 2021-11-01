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***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 20:14



***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 406.051.819 327.404.659 172.621.609 143.149.685
Satışların Maliyeti
18 -311.405.976 -242.734.707 -136.103.158 -100.046.227
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
94.645.843 84.669.952 36.518.451 43.103.458
BRÜT KAR (ZARAR)
94.645.843 84.669.952 36.518.451 43.103.458
Genel Yönetim Giderleri
19 -18.957.197 -8.720.962 -4.570.149 -3.251.779
Pazarlama Giderleri
19 -38.351.750 -25.284.375 -12.436.657 -8.455.828
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.933.978 873.038 412.847 290.726
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.740.525 -420.776 -1.363.801 -126.471
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
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VANGD 6,49 31.107.703 % 10,00  
DOBUR 64,40 22.918.654 % 9,99  
ERBOS 122,80 130.251.005 % 9,94  
HEDEF 3,77 144.366.031 % 9,91  
KZBGY 34,40 114.487.380 % 8,79  
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Riyal 2,5326 2,5453 % -0,09  
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Altın Ons 1.790 1.790 -3,09  
Altın Gr. 549 549 -1,07  
Cumhuriyet 3.628 3.683 8,00  
Tam 3.615 3.706 13,08  
Yarım 1.747 1.793 6,32  
Çeyrek 876 896 3,16  
Gümüş.Ons 23,71 23,74 -0,32  
Gümüş Gr. 7,30 7,31 -0,07  
B. Petrol 84,42 84,42 -0,29  
Seans Raporu 16:12
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