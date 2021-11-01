***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 406.051.819 327.404.659 172.621.609 143.149.685Satışların Maliyeti18 -311.405.976 -242.734.707 -136.103.158 -100.046.227TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)94.645.843 84.669.952 36.518.451 43.103.458BRÜT KAR (ZARAR)94.645.843 84.669.952 36.518.451 43.103.458Genel Yönetim Giderleri19 -18.957.197 -8.720.962 -4.570.149 -3.251.779Pazarlama Giderleri19 -38.351.750 -25.284.375 -12.436.657 -8.455.828Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.933.978 873.038 412.847 290.726Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -3.740.525 -420.776 -1.363.801 -126.471ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)