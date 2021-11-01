***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2021 20:14
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 406.051.819 327.404.659 172.621.609 143.149.685
Satışların Maliyeti
18 -311.405.976 -242.734.707 -136.103.158 -100.046.227
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
94.645.843 84.669.952 36.518.451 43.103.458
BRÜT KAR (ZARAR)
94.645.843 84.669.952 36.518.451 43.103.458
Genel Yönetim Giderleri
19 -18.957.197 -8.720.962 -4.570.149 -3.251.779
Pazarlama Giderleri
19 -38.351.750 -25.284.375 -12.436.657 -8.455.828
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.933.978 873.038 412.847 290.726
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.740.525 -420.776 -1.363.801 -126.471
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16:121.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,66
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
16:129,5355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 9,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
16:1211,0657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0089
|Açılış
|: 11,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
16:12548,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,31
|Açılış
|: 548,53
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler16:12
|VANGD
|6,49
|31.107.703
|% 10,00
|
|DOBUR
|64,40
|22.918.654
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|130.251.005
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|144.366.031
|% 9,91
|
|KZBGY
|34,40
|114.487.380
|% 8,79
|
|KRGYO
|6,66
|49.445.862
|% -10,00
|
|NUGYO
|12,64
|42.343.293
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|305.145.687
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,44
|1.255.477.464
|% -8,72
|
|AKFGY
|5,57
|29.784.530
|% -8,54
|
|GARAN
|10,10
|2.674.367.730
|% -0,30
|
|TSPOR
|5,44
|1.255.477.464
|% -8,72
|
|THYAO
|15,33
|999.148.356
|% 0,33
|
|YKBNK
|2,81
|740.354.686
|% 0,36
|
|AKBNK
|6,04
|703.619.436
|% 1,51
|
|GARAN
|10,10
|2.674.367.730
|% -0,30
|
|YKBNK
|2,81
|740.354.686
|% 0,36
|
|TSPOR
|5,44
|1.255.477.464
|% -8,72
|
|GSRAY
|4,16
|501.741.828
|% 4,79
|
|AKBNK
|6,04
|703.619.436
|% 1,51
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5298
|9,5355
|% -0,01
|
|Euro
|11,0575
|11,0657
|% -0,08
|
|Sterlin
|12,9799
|13,0450
|% -0,10
|
|Frank
|10,3958
|10,4584
|% -0,48
|
|Riyal
|2,5326
|2,5453
|% -0,09
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-3,09
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|3.628
|3.683
|8,00
|
|Tam
|3.615
|3.706
|13,08
|
|Yarım
|1.747
|1.793
|6,32
|
|Çeyrek
|876
|896
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-0,29
|