***NTGAZ* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2021 13:30
***NTGAZ******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [NTGAZ]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin halka arzında ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan kişilerin yaptıkları pay alımlarına ilişkin bilgi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921744
BIST
16:171.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,33
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
16:178,3151
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1156
|Açılış
|: 8,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
16:179,7579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0902
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
16:17449,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,12
|Açılış
|: 449,82
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler16:17
|FRIGO
|35,20
|13.668.225
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.328.950
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|154.383.515
|% 10,00
|
|ALCAR
|375,10
|113.591.952
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|71.512.560
|% 9,98
|
|MERIT
|238,50
|363.594
|% -10,00
|
|ORMA
|19,62
|835.013
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|19.867.826
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|43.654.493
|% -9,98
|
|DENGE
|7,33
|2.674.046
|% -9,95
|
|FROTO
|198,50
|1.290.397.022
|% 7,30
|
|GARAN
|6,83
|1.271.102.659
|% -0,87
|
|EKGYO
|1,92
|762.734.579
|% -5,42
|
|KRDMD
|6,95
|707.459.084
|% 1,16
|
|BJKAS
|7,43
|696.381.452
|% 1,78
|
|EKGYO
|1,92
|762.734.579
|% -5,42
|
|SKBNK
|1,25
|394.265.442
|% 5,04
|
|GARAN
|6,83
|1.271.102.659
|% -0,87
|
|TSKB
|1,37
|217.908.739
|% -0,72
|
|IHLGM
|1,13
|165.979.875
|% -0,88
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3074
|8,3151
|% 1,41
|
|Euro
|9,7437
|9,7579
|% 0,93
|
|Sterlin
|11,3525
|11,4094
|% 1,00
|
|Frank
|8,7606
|8,8133
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2014
|2,2125
|% 1,10
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|-25,00
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|2.967
|3.012
|-6,00
|
|Tam
|2.950
|3.026
|-10,04
|
|Yarım
|1.426
|1.464
|-4,86
|
|Çeyrek
|715
|732
|-2,43
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,09
|
|B. Petrol
|63,53
|63,53
|-1,39
|
Seans Raporu
16:17
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16:29XU100
Endeks 1, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 16, 283.00 milyon TL de
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16:28KRVGD
Yüzde 8.36 oranında artışla 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 073, 439 adet işlem
-
16:27TRILC
Yüzde 9.92 oranında artışla 55.40 lira fiyatla işlem gören hissede 907, 390 adet işlem
-
16:26OTKAR
Yüzde 8.09 oranında artışla 382.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 241, 164 adet işlem
-
16:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, KCHOL, TCELL