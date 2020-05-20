***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKKTC kamu otoritelerinin,19 Mayıs 2020 tarih ve 87 Sayılı KKTC Resmi Gazete'sinde yayınlanan"Corona Virüsü (COVID-19) hakkında Tedbir Kararları XIV" neticesindeGrup Şirketlerimizin işletmekte olduğu otel ve casinolar 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren açılacaktır.Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845929BIST