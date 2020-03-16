***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 11:44
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829189
BIST
11:3190.815
En Yüksek
|Değişim
|: -5,01%
|| -4.790,23
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.648
11:316,3695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0400
|Açılış
|: 6,3670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3714
En Düşük
6,2780
11:317,1375
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1045
|Açılış
|: 7,1240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1524
En Düşük
6,9931
11:31314,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 3,56
|Açılış
|: 314,94
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,16
|4.627.744
|% 9,43
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,91
|30.003.630
|% 6,59
|
|YAPRK
|6,42
|80.589
|% 5,77
|
|BRKSN
|2,16
|1.255.123
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|85.390
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|DOCO
|272,50
|1.134.923
|% -9,98
|
|ASELS
|23,94
|224.367.866
|% -5,97
|
|THYAO
|8,64
|184.179.615
|% -5,47
|
|GARAN
|8,46
|151.962.053
|% -6,10
|
|ECILC
|4,09
|90.653.689
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,11
|60.133.561
|% -4,52
|
|ODAS
|1,29
|52.911.598
|% -6,52
|
|IHLGM
|0,90
|35.767.756
|% -5,26
|
|YKBNK
|2,11
|60.133.561
|% -4,52
|
|KRDMD
|1,96
|54.716.025
|% -4,85
|
|GSRAY
|1,84
|48.989.527
|% -9,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8519
|7,8913
|% 1,34
|
|Frank
|6,7339
|6,7745
|% 1,63
|
|Riyal
|1,6921
|1,7006
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.532
|1.532
|2,00
|
|Altın Gr.
|313
|313
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,06
|14,10
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|2,86
|2,87
|-0,14
|
|B. Petrol
|32,22
|32,22
|-1,63
|