***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.03.2022 15:10
***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Pırıl Enerji Yatırım A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010826
BIST
18:052.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,42
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.078
18:0514,6590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0402
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6215
18:0516,1253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0363
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
18:05901,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,24
|Açılış
|: 901,83
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
896,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|177,20
|2.346.049
|% 9,99
|
|PKENT
|436,90
|3.965.741
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|42.136.695
|% 9,94
|
|AYEN
|10,97
|98.313.569
|% 9,92
|
|YEOTK
|57,05
|12.150.655
|% 9,92
|
|ORCAY
|23,10
|30.890.999
|% -9,98
|
|PENTA
|315,00
|59.580.369
|% -5,91
|
|PEKGY
|0,96
|18.562.580
|% -5,88
|
|FRIGO
|2,67
|16.084.081
|% -4,64
|
|FENER
|26,66
|73.592.134
|% -4,51
|
|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,14
|
|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% -0,28
|
|EREGL
|34,28
|1.514.209.627
|% 0,18
|
|FROTO
|286,50
|1.341.826.337
|% 4,87
|
|KOZAL
|135,80
|1.015.330.134
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,23
|839.457.524
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,80
|860.976.054
|% -0,52
|
|ODAS
|1,59
|258.917.092
|% 1,92
|
|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,14
|
|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6459
|14,6631
|% -0,25
|
|Euro
|16,0997
|16,1315
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,1551
|19,2512
|% 0,25
|
|Frank
|15,4985
|15,5919
|% -0,30
|
|Riyal
|3,8937
|3,9132
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-5,32
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-4,81
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,15
|
|B. Petrol
|98,79
|98,79
|-1,12
|