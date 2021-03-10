***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.01.2021-05.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10 Mart 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızda Esas Sözleşmemizin 4.maddesi, 7.maddesi ile 16.maddelerinin değiştirilmesini öngören değişiklik tasarısı yapılan oylama sonucunda kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916928BIST