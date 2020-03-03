***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait konsolide faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823977BIST