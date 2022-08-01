***OBASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***OBASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [OBASE]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi01/08/2022Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıObase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)14.000.000Baz Fiyat (TL)10,5İşlem Göreceği PazarANA PAZARUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)2.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih03/08/2022Halka Arz YöntemiBorsada (On the Exchange)Halka Arz Tarihi28-29/07/2022AçıklamalarObase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 14.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 45.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 03/08/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 10,50 TL/pay baz fiyat, "OBASE.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050472BIST