***OBASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
01.08.2022 18:02
***OBASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [OBASE]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
01/08/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
14.000.000
Baz Fiyat (TL)
10,5
İşlem Göreceği Pazar
ANA PAZAR
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
2.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
03/08/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
28-29/07/2022
Açıklamalar
Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 14.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 45.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 03/08/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 10,50 TL/pay baz fiyat, "OBASE.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050472
BIST
17:562.656
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 63,99
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.657
En Düşük
2.600
17:5617,9334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0206
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
17:5618,4298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1089
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
17:561.020,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,74
|Açılış
|: 1.020,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler17:54
|ASUZU
|291,50
|411.785.338
|% 10,00
|
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|TURGG
|258,80
|24.461.399
|% 9,99
|
|TRGYO
|8,60
|114.980.240
|% 9,97
|
|GESAN
|60,75
|236.198.231
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|139.184.642
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.737.729
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|167.270.526
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|107.867.782
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,45
|3.288.304.625
|% 2,08
|
|SISE
|22,98
|3.092.337.905
|% 5,32
|
|SASA
|46,18
|1.920.216.349
|% 3,82
|
|EKGYO
|3,14
|1.203.130.336
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,85
|1.158.905.278
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,14
|1.203.130.336
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,85
|1.158.905.278
|% 2,11
|
|ODAS
|3,89
|745.864.025
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,70
|293.936.985
|% -0,58
|
|SISE
|22,98
|3.092.337.905
|% 5,32
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9189
|17,9230
|% 0,06
|
|Euro
|18,3991
|18,4286
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,9631
|22,0732
|% 0,99
|
|Frank
|18,8167
|18,9301
|% 0,36
|
|Riyal
|4,7611
|4,7849
|% 0,13
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|0,22
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|3,04
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.802
|6.863
|29,00
|
|Yarım
|3.314
|3.355
|14,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.677
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,29
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,80
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 32, 801.00 milyon TL de
-
17:59ASUZU
Yüzde 9.81 oranında artışla 291.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 338 adet işlem
-
17:58EGSER
Yüzde 6.82 oranında artışla 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 569, 439 adet işlem
-
17:57ICBCT
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 467, 852 adet işlem
-
17:56MEDTR
Yüzde 7.10 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 978 adet işlem