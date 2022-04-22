***OLMK* *TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.04.2022 19:17
***OLMK******TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
İlgili Şirketler OLMK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,58056044 - Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
TIRE, TRATIREW91D1 200.000.000 143.457.936,15 343.457.936,15 TIRE, TRATIREW91D1
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 200.000.000 TL 143.457.936,15 TL 0 TL 343.457.936,15 TL
SPK Başvuru Tarihi 22.04.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin ("MTK") 21 Nisan 2022 tarihli ve 11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Şirketimiz ve Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin ("MOL") 31.12.2021 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali tabloları esas alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ"), SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Ayrılma Hakkı Tebliği"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 136 ile 158 arasındaki hükümleri ve 191 ile 194 arasındaki hükümleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun kurumların devir muamelelerini düzenleyen 19. ve 20. madde hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, MOL'ün şirketimiz MTK tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir kül halinde devralınması suretiyle iki şirketin birleşme işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.
Bu bağlamda, birleşme işleminin onaylanmasına dair Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş tarafından hazırlanmış olan uzman kuruluş raporu, bu rapor uyarınca hazırlanmış birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu, duyuru metni ve ilgili mevzuat uyarınca hazırlanması gereken sair bilgi ve belgeler ile birlikte 22 Nisan 2022 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır.
Anılan başvuru sebebiyle hazırlanan "Duyuru Metni", Duyuru Metni'nin eki olan 31.12.2021 tarihli birleşme işlemine katılan şirketlerin "Bilanço ve Gelir Tabloları", "Birleşme Sözleşmesi", "Birleşme Raporu", "Uzman Kuruluş Raporu" ve "Şirketimiz'in Esas Sözleşme Tadil Tasarısı" ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
EKLER:
Ek1 Uzman kuruluş raporu
Ek2 Birleşme sözleşmesi
Ek3 Birleşme raporu
Ek4 SPK duyuru metni
Ek5 MTK'nın 31.12.2021 tarihi itibariyle finansalları
Ek6 Esas Sözleşme Değişikliği
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Ek1 Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
EK: 2 Ek6 Esas Sözleşme Değişikliği.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023207
BIST