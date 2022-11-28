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***OMD* *OSMEN* *DITAS*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

28.11.2022 14:44
***OMD* *OSMEN* *DITAS*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracın


***OMD******OSMEN******DITAS*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 26.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 16.500.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %63,46153 oranında artırılarak 42.500.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (1 lot) için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 08.11.2022 – 22.11.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 8.168 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 25.11.2022 tarihinde tamamlanmış olup, ortaklığın (Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.
25.11.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışa sunulan 8.168 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
HARUN ZEREY 3.855.000 % 47,2 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
SEDAT YAR 3.936.000 % 48,19 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082587


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Tam 7.026 7.084 -25,00  
Yarım 3.408 3.463 -12,00  
Çeyrek 1.699 1.731 -6,00  
Gümüş.Ons 21,37 21,40 -0,05  
Gümüş Gr. 12,80 12,82 -0,05  
B. Petrol 81,26 81,26 -2,45  
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