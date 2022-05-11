***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2022 15:04
***OMD******OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN
Açıklamalar Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile ilgili olarak Mehmet Taylan Tatlısu tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029168
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|MNDRS
|2,93
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|% 9,74
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|BOSSA
|58,85
|56.704.800
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|VKFYO
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|1.646.842
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|% 0,39
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|EKGYO
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|472.228.844
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|VAKBN
|4,45
|447.349.997
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|DOHOL
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|346.726.705
|% -3,39
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|YKBNK
|4,80
|431.137.350
|% -1,03
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|HALKB
|5,65
|487.987.108
|% 0,89
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|15:25
|Alış
|Satış
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|Dolar
|15,3184
|15,3402
|% 0,62
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|Euro
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|% 0,61
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|Sterlin
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|18,9861
|% 0,78
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|Frank
|15,4276
|15,5205
|% 1,01
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|Riyal
|4,0750
|4,0955
|% 0,42
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|15:25
|Alış
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|Altın Ons
|1.849
|1.849
|10,51
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|Altın Gr.
|913
|913
|10,29
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|Cumhuriyet
|6.161
|6.254
|7,00
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|Tam
|6.122
|6.278
|-6,76
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|Yarım
|2.959
|3.037
|-3,27
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|Çeyrek
|1.484
|1.518
|-1,64
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|Gümüş.Ons
|21,72
|21,75
|0,47
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|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,29
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|B. Petrol
|106
|106
|3,76
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