***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.08.2021 09:11
***OMD******OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bora Bekit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960492
BIST
12:121.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,19
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
12:128,3735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3953
En Düşük
8,3461
12:129,8687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
12:12480,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,33
|Açılış
|: 480,45
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler12:12
|ORMA
|29,70
|33.531
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.481.436
|% 9,92
|
|BALAT
|6,24
|410.486
|% 9,86
|
|AYES
|19,25
|73.554
|% 7,78
|
|CANTE
|13,77
|77.739.921
|% 7,66
|
|AGYO
|3,69
|8.394.295
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|20.496.895
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|473.208.385
|% -9,95
|
|BRLSM
|11,30
|279.287.514
|% -6,77
|
|SNGYO
|4,19
|34.380.688
|% -5,20
|
|THYAO
|12,81
|675.339.570
|% 2,48
|
|GESAN
|24,62
|473.208.385
|% -9,95
|
|GARAN
|9,53
|443.097.558
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,16
|288.813.790
|% -4,92
|
|BRLSM
|11,30
|279.287.514
|% -6,77
|
|MRGYO
|1,16
|288.813.790
|% -4,92
|
|ODAS
|1,49
|108.301.429
|% 1,36
|
|THYAO
|12,81
|675.339.570
|% 2,48
|
|YKBNK
|2,55
|119.410.996
|% 0,00
|
|TRGYO
|4,09
|190.517.150
|% 2,25
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3704
|8,3735
|% 0,03
|
|Euro
|9,8633
|9,8687
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,4581
|11,5156
|% -0,21
|
|Frank
|9,0920
|9,1468
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2242
|2,2354
|% -0,00
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-5,83
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|-14,00
|
|Tam
|3.172
|3.252
|-16,33
|
|Yarım
|1.533
|1.573
|-7,89
|
|Çeyrek
|769
|786
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,58
|70,58
|-0,70
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