***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.11.2021 09:10
***OMD******OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Pınar Çakılkaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973881
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.539
En Düşük
1.516
18:059,5368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5566
En Düşük
9,5237
18:0511,0868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0122
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,0975
En Düşük
11,0562
18:05550,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,21
|Açılış
|: 550,05
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,43
En Düşük
549,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|2,20
|20.642.312
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|83.215.163
|% 10,00
|
|OSMEN
|26,62
|6.369.659
|% 10,00
|
|LUKSK
|51,65
|28.533.286
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,97
|132.660.353
|% 9,97
|
|NUGYO
|14,04
|39.744.293
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|48.429.737
|% -9,97
|
|DIRIT
|3,98
|402.785
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.375.770
|% -9,91
|
|BALAT
|7,57
|810.791
|% -7,00
|
|GARAN
|10,13
|2.713.326.014
|% 2,84
|
|THYAO
|15,28
|1.185.093.766
|% 2,07
|
|SISE
|8,53
|1.084.671.204
|% -1,50
|
|BIMAS
|64,00
|867.468.712
|% 2,98
|
|GUBRF
|69,90
|754.504.194
|% 1,67
|
|GARAN
|10,13
|2.713.326.014
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,80
|699.228.793
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,03
|384.994.208
|% 3,05
|
|ODAS
|1,43
|193.869.877
|% 2,14
|
|TSKB
|1,34
|173.689.538
|% 3,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5322
|9,5339
|% -0,03
|
|Euro
|11,0712
|11,0861
|% 0,10
|
|Sterlin
|12,9759
|13,0410
|% -0,13
|
|Frank
|10,4431
|10,5060
|% -0,03
|
|Riyal
|2,5341
|2,5468
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|0,57
|
|Altın Gr.
|551
|551
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,00
|
|B. Petrol
|84,87
|84,87
|0,16
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DGATE
Yüzde 5.31 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 764, 256 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, FROTO, EKGYO
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 31 artarak (% 0.85 ) 1, 346
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KARYE, HEDEF, ZRGYO, KLGYO, GSRAY, LUKSK, ATATP, TSPOR, RALYH
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGSER, AKFGY, NUGYO, BIOEN