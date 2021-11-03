***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.11.2021 09:08
***OMD******OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Pınar Çakılkaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974094
BIST
18:051.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.546
En Düşük
1.528
18:059,6141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0117
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
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9,6233
En Düşük
9,5937
18:0511,1509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0276
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
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11,1558
En Düşük
11,1061
18:05550,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,30
|Açılış
|: 550,75
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
552,66
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|6,49
|42.079.344
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,56
|47.144.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,40
|26.802.130
|% 9,99
|
|VERTU
|23,38
|138.682.981
|% 9,97
|
|RODRG
|14,57
|3.250.810
|% 9,96
|
|KRGYO
|6,66
|49.606.608
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|218.719.802
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.587.890
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|MAKTK
|3,29
|18.238.155
|% -9,86
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|THYAO
|15,49
|1.332.376.055
|% 1,37
|
|SISE
|8,62
|889.888.886
|% 1,06
|
|AKBNK
|6,07
|857.998.663
|% 2,02
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,83
|851.690.966
|% 1,07
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,21
|795.998.889
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,03
|326.567.777
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6155
|9,6217
|% 0,20
|
|Euro
|11,1409
|11,1511
|% 0,25
|
|Sterlin
|13,0546
|13,1200
|% 0,15
|
|Frank
|10,4706
|10,5337
|% 0,13
|
|Riyal
|2,5532
|2,5660
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-6,98
|
|Altın Gr.
|550
|550
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,43
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|-0,97
|