***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.11.2021 09:18
***OMD******OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Pınar Çakılkaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979960
BIST
10:301.782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,95
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.782
10:3012,6502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 0,2812
|Açılış
|: 12,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3600
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12,8144
En Düşük
12,3321
10:3014,2648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,2558
|Açılış
|: 13,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9500
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14,4643
En Düşük
13,9221
10:30729,74
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 16,69
|Açılış
|: 730,38
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|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler10:30
|PRKAB
|87,00
|50.115.045
|% 9,99
|
|RALYH
|19,61
|13.224.728
|% 9,98
|
|DOBUR
|319,90
|10.590.929
|% 9,97
|
|INTEM
|50,45
|4.518.483
|% 9,96
|
|TRILC
|14,36
|62.307.378
|% 9,95
|
|IDEAS
|30,20
|6.635.711
|% -9,96
|
|KERVN
|0,60
|552.006
|% -9,09
|
|DURDO
|19,27
|18.664.166
|% -7,62
|
|FRIGO
|3,89
|9.874.115
|% -6,27
|
|BJKAS
|5,40
|28.422.754
|% -6,25
|
|THYAO
|16,97
|547.049.867
|% -0,12
|
|SISE
|12,02
|246.485.860
|% 0,67
|
|MIATK
|27,04
|184.958.060
|% 6,37
|
|ASELS
|21,18
|177.954.283
|% 2,42
|
|KRDMD
|8,68
|153.573.499
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,24
|94.778.368
|% 0,90
|
|YKBNK
|3,20
|106.596.365
|% 0,31
|
|THYAO
|16,97
|547.049.867
|% -0,12
|
|ODAS
|1,53
|44.540.889
|% -0,65
|
|TSKB
|1,47
|41.827.326
|% 0,00
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6267
|12,6502
|% 2,27
|
|Euro
|14,2314
|14,2648
|% 1,83
|
|Sterlin
|16,8114
|16,8957
|% 2,06
|
|Frank
|13,5960
|13,6779
|% 1,85
|
|Riyal
|3,3620
|3,3788
|% 2,27
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|1,73
|
|Altın Gr.
|731
|732
|18,53
|
|Cumhuriyet
|4.683
|4.754
|-64,00
|
|Tam
|4.662
|4.779
|130,55
|
|Yarım
|2.253
|2.312
|63,15
|
|Çeyrek
|1.130
|1.156
|31,57
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|9,51
|9,52
|0,33
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|2,88
|