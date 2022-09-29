***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.09.2022 09:10
***OMD******OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alifuat Kutlucan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065812
BIST
18:053.198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.284
En Düşük
3.198
18:0518,5431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0250
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5610
En Düşük
18,4992
18:0518,0205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
18,1093
En Düşük
17,9273
18:05979,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -8,39
|Açılış
|: 979,14
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|47,72
|9.375.449
|% 0,00
|
|ADEL
|32,16
|6.314.770
|% 0,00
|
|ADESE
|0,98
|79.418.861
|% 0,00
|
|AEFES
|42,68
|66.603.236
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,05
|174.469.741
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,72
|9.375.449
|% 0,00
|
|ADEL
|32,16
|6.314.770
|% 0,00
|
|ADESE
|0,98
|79.418.861
|% 0,00
|
|AEFES
|42,68
|66.603.236
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,05
|174.469.741
|% 0,00
|
|THYAO
|68,95
|3.064.928.669
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% 0,00
|
|SASA
|67,60
|2.672.227.963
|% 0,00
|
|GARAN
|19,25
|2.448.431.434
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,42
|2.282.954.558
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% 0,00
|
|TSKB
|2,34
|754.610.195
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,86
|467.098.516
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,60
|1.717.837.764
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,42
|2.282.954.558
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5388
|18,5411
|% 0,12
|
|Euro
|17,9751
|18,0154
|% -0,02
|
|Sterlin
|19,9099
|20,0097
|% -0,88
|
|Frank
|18,8085
|18,9219
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9072
|4,9318
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-14,96
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-8,39
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.624
|6.716
|-65,00
|
|Yarım
|3.223
|3.283
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.642
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,14
|
|B. Petrol
|87,07
|87,07
|-0,98
|