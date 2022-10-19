***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.10.2022 09:15
***OMD******OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bora Bekit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072792
BIST
18:053.842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
0
En Düşük
0
18:0518,5957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,7351
En Düşük
18,5629
18:0518,2847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0441
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4509
En Düşük
18,2574
18:05982,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,47
|Açılış
|: 982,01
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
981,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|61,40
|27.166.573
|% 0,00
|
|ADEL
|34,46
|5.536.155
|% 0,00
|
|ADESE
|1,07
|156.821.445
|% 0,00
|
|AFYON
|5,46
|264.426.108
|% 0,00
|
|AGYO
|6,48
|119.099.544
|% 0,00
|
|ACSEL
|61,40
|27.166.573
|% 0,00
|
|ADEL
|34,46
|5.536.155
|% 0,00
|
|ADESE
|1,07
|156.821.445
|% 0,00
|
|AFYON
|5,46
|264.426.108
|% 0,00
|
|AGYO
|6,48
|119.099.544
|% 0,00
|
|THYAO
|97,25
|7.270.226.833
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 0,00
|
|ASELS
|33,48
|4.151.527.507
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% 0,00
|
|TSKB
|2,66
|1.111.334.490
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,47
|3.421.041.207
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5888
|18,5957
|% 0,06
|
|Euro
|18,2683
|18,2847
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,9249
|21,0298
|% -0,27
|
|Frank
|18,5619
|18,6737
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9326
|4,9573
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-11,90
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-5,72
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.647
|6.730
|-34,00
|
|Yarım
|3.238
|3.291
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,59
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,09
|
|B. Petrol
|90,21
|90,21
|0,18
|