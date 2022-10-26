***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.10.2022 09:01
***OMD******OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bora Bekit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074218
BIST
10:284.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 27,38
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.009
En Düşük
3.990
10:2818,6128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6457
En Düşük
18,5292
10:2818,6484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0976
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,6497
En Düşük
18,4735
10:28996,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,82
|Açılış
|: 996,61
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
998,03
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler10:26
|DOGUB
|10,29
|3.958.708
|% 9,94
|
|ATSYH
|120,00
|838.800
|% 9,09
|
|GOLTS
|104,80
|24.201.541
|% 7,49
|
|BAYRK
|10,90
|16.743.934
|% 6,86
|
|CRFSA
|59,10
|44.331.386
|% 6,58
|
|AGYO
|7,53
|21.822.618
|% -9,93
|
|ALKA
|36,04
|42.460.714
|% -8,76
|
|UFUK
|63,20
|674.368
|% -6,58
|
|ACSEL
|58,25
|21.052.175
|% -6,05
|
|ATAGY
|5,46
|587.161
|% -4,88
|
|THYAO
|101,70
|1.024.957.180
|% 1,19
|
|AKBNK
|15,81
|531.964.922
|% 1,87
|
|SISE
|33,96
|412.278.398
|% 0,41
|
|SASA
|106,80
|382.779.693
|% 1,71
|
|TUPRS
|375,80
|324.008.579
|% 0,35
|
|TSKB
|3,23
|230.318.712
|% 1,57
|
|SKBNK
|2,16
|151.906.122
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,81
|531.964.922
|% 1,87
|
|ISGYO
|9,26
|295.210.924
|% 5,11
|
|YKBNK
|9,66
|295.297.252
|% 1,47
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6042
|18,6119
|% 0,05
|
|Euro
|18,6270
|18,6370
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,3786
|21,4858
|% 0,47
|
|Frank
|18,7043
|18,8170
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9352
|4,9599
|% 0,03
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|15,34
|
|Altın Gr.
|997
|997
|8,08
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.700
|6.798
|40,00
|
|Yarım
|3.265
|3.321
|20,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.661
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,64
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,12
|
|B. Petrol
|90,50
|90,50
|-1,24
|