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***OMD* *OSMEN* *KAREL*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

18.01.2023 09:20
***OMD* *OSMEN* *KAREL*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracın


***OMD******OSMEN******KAREL*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 202.942.765,175 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %101,47138 oranında artırılarak 402.942.765,175 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (1 lot) için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 27.12.2022 – 10.01.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 200.112 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 16.01.2023 tarihinde tamamlanmış olup, ortaklığın (Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.
13.01.2023 – 16.01.2023 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışa sunulan 200.112 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
EYÜP SERDAR ERÇELİK 15.780.000 % 7,88 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
HARUN ZEREY 20.000.000 % 9,99 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
TOLUN KUDALOĞLU 156.378.000 % 78,14 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102881


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Yarım 3.800 3.850 -8,00  
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