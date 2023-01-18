***OMD* *OSMEN* *KAREL*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***OMD******OSMEN******KAREL*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [KAREL]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarKarel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 202.942.765,175 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %101,47138 oranında artırılarak 402.942.765,175 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (1 lot) için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 27.12.2022 – 10.01.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 200.112 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 16.01.2023 tarihinde tamamlanmış olup, ortaklığın (Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.13.01.2023 – 16.01.2023 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışa sunulan 200.112 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıEYÜP SERDAR ERÇELİK 15.780.000 % 7,88 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaHARUN ZEREY 20.000.000 % 9,99 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaTOLUN KUDALOĞLU 156.378.000 % 78,14 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102881BIST