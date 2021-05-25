***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.05.2021 15:25
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinin denetimi için bağımsız denetim firması olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine ve Genel Kurul' un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937693
BIST
15:351.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,07
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.447
15:358,4234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0344
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4252
En Düşük
8,3771
15:3510,3294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0786
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3339
En Düşük
10,2454
15:35509,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,49
|Açılış
|: 509,85
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,31
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler15:35
|SAYAS
|30,80
|57.704.147
|% 10,00
|
|TRILC
|47,18
|136.983.927
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|23.707.663
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|961.181
|% 9,93
|
|CANTE
|7,66
|246.350.393
|% 7,89
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.227.880
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.652.780
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|56.223.201
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,29
|10.465.596
|% -9,88
|
|GARAN
|8,14
|1.153.478.306
|% 0,74
|
|KARSN
|5,05
|773.031.731
|% 0,20
|
|EREGL
|18,97
|424.991.943
|% -1,35
|
|KRDMD
|8,00
|392.352.176
|% -0,37
|
|THYAO
|13,36
|368.579.183
|% -0,82
|
|KARSN
|5,05
|773.031.731
|% 0,20
|
|GARAN
|8,14
|1.153.478.306
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,97
|223.653.489
|% -0,51
|
|YKBNK
|2,18
|194.227.602
|% 0,93
|
|DOHOL
|3,16
|214.319.405
|% 0,32
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4206
|8,4234
|% 0,41
|
|Euro
|10,3234
|10,3294
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,8868
|11,9464
|% 0,40
|
|Frank
|9,3588
|9,4151
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2384
|2,2496
|% 0,36
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|2,94
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,23
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.418
|15,00
|
|Tam
|3.351
|3.438
|18,53
|
|Yarım
|1.620
|1.663
|8,96
|
|Çeyrek
|812
|832
|4,48
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,65
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,48
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,14
|68,14
|-0,25
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:50ULKER
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 21.72 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 956 adet işlem
-
15:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, VAKBN, HALKB
-
15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 77 kaybederek (% -0.14 ) 1, 257
-
15:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ESCOM, SAYAS, OZRDN, TRILC
-
15:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GSDDE, KUTPO, ETILR, DERHL, METUR