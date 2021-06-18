***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.06.2021 17:25
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim ve SErbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.01.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.06.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
18.06.2021 tarihinde yapılan Şirketimiz Genel Kurul Toplantısında 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943124
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -23,09
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.389
18:058,7257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0064
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
18:0510,3510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0465
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
18:05498,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,01
|Açılış
|: 498,15
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|6,05
|1.393.273
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.324.521
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.944.798
|% 9,95
|
|VAKFN
|8,74
|209.319.841
|% 9,94
|
|OZBAL
|9,20
|20.798.995
|% 9,92
|
|BERA
|16,93
|12.607.856
|% -9,99
|
|UZERB
|45,28
|810.391
|% -9,98
|
|MERIT
|18,13
|2.597.639
|% -9,98
|
|BAGFS
|15,54
|838.383
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|2.235.992
|% -9,84
|
|THYAO
|14,54
|1.500.922.301
|% -0,82
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.321.715
|% -2,83
|
|GARAN
|8,16
|918.292.674
|% -0,37
|
|EREGL
|17,79
|780.822.144
|% -4,92
|
|KOZAL
|120,60
|587.272.284
|% -2,35
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.321.715
|% -2,83
|
|YKBNK
|2,15
|399.332.855
|% -0,92
|
|GARAN
|8,16
|918.292.674
|% -0,37
|
|THYAO
|14,54
|1.500.922.301
|% -0,82
|
|IHLGM
|1,16
|101.989.225
|% -4,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7194
|8,7257
|% 0,07
|
|Euro
|10,3436
|10,3510
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,9977
|12,0578
|% -0,90
|
|Frank
|9,4130
|9,4697
|% -0,52
|
|Riyal
|2,3179
|2,3295
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|3,32
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|73,52
|73,52
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRDMD
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 331, 036 adet işlem
-
17:54SKTAS
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 027 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, TSKB
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 68 kaybederek (% -1.26 ) 1, 232
-
17:52
OZBAL, AYCES, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında