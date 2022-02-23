***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.02.2022 18:18
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.01.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinin denetimi için bağımsız denetim firması olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine ve Genel Kurul' un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003823
BIST
18:052.016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,43
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.043
En Düşük
2.016
18:0513,8304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0133
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8382
En Düşük
13,8078
18:0515,7011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0433
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,7175
En Düşük
15,6222
18:05846,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,25
|Açılış
|: 847,24
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
849,69
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUNER
|2,42
|9.674.168
|% 10,00
|
|DERHL
|5,96
|54.476.810
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,86
|4.339.921
|% 9,95
|
|ORCAY
|24,36
|30.244.192
|% 9,93
|
|DAGHL
|13,50
|5.359.775
|% 9,93
|
|KLGYO
|1,02
|14.212.273
|% -57,50
|
|SERVE
|17,82
|791.956
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|2.957.710
|% -9,98
|
|ISBTR
|57.111,00
|1.549.191
|% -9,35
|
|MIPAZ
|5,18
|18.276.847
|% -6,33
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 7,11
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
|
|THYAO
|28,08
|3.113.809.921
|% -2,77
|
|SISE
|12,87
|960.244.488
|% -0,77
|
|PETKM
|8,13
|839.712.046
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
|
|ODAS
|1,40
|357.295.954
|% 2,94
|
|YKBNK
|3,92
|617.083.698
|% -1,75
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 7,11
|
|KARSN
|4,00
|522.337.297
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8116
|13,8304
|% 0,10
|
|Euro
|15,6490
|15,7011
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,6512
|18,7448
|% -0,23
|
|Frank
|14,9808
|15,0710
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6713
|3,6897
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|2,83
|
|Altın Gr.
|847
|847
|3,60
|
|Cumhuriyet
|5.628
|5.713
|-22,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,45
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,16
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,57
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,78
|94,78
|0,39
|