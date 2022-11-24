***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
24.11.2022 21:44
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Güncel esas sözleşme ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 30/06/2022 04/07/2022 10612
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082008
BIST
18:054.858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 4,05
|Açılış
|: 4.880
|
|Önceki Kapanış
|: 4.854
|
4.940
En Düşük
4.794
18:0518,6343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0139
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6408
En Düşük
18,5826
18:0519,4094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0424
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3300
|
19,4694
En Düşük
19,3406
18:051.050,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,89
|Açılış
|: 1.050,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.048,04
|
1.053,55
En Düşük
1.045,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|10,34
|73.172.050
|% 10,00
|
|YESIL
|3,41
|81.105.527
|% 10,00
|
|YBTAS
|52.030,00
|2.185.260
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,14
|120.588.957
|% 10,00
|
|IPEKE
|35,66
|1.014.668.756
|% 9,99
|
|SMRTG
|110,60
|136.602.824
|% -9,93
|
|YEOTK
|98,90
|219.462.344
|% -8,76
|
|KONTR
|193,00
|3.516.913.979
|% -8,53
|
|MIATK
|156,00
|195.487.780
|% -8,24
|
|IHEVA
|2,00
|101.438.876
|% -7,41
|
|THYAO
|111,60
|9.756.812.275
|% -0,80
|
|EREGL
|41,48
|7.653.333.279
|% 0,10
|
|ASELS
|45,90
|7.477.096.628
|% 4,37
|
|KRDMD
|14,41
|6.608.177.677
|% 3,67
|
|EKGYO
|6,33
|5.537.939.355
|% 4,11
|
|EKGYO
|6,33
|5.537.939.355
|% 4,11
|
|SKBNK
|2,62
|1.517.168.539
|% -1,87
|
|KRDMD
|14,41
|6.608.177.677
|% 3,67
|
|YKBNK
|11,73
|5.261.163.264
|% -2,41
|
|TSKB
|3,82
|1.546.863.155
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6245
|18,6343
|% 0,07
|
|Euro
|19,3929
|19,4094
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,4986
|22,6114
|% 0,47
|
|Frank
|19,6675
|19,7860
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9428
|4,9676
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|2,97
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|3,23
|
|Cumhuriyet
|7.020
|7.127
|65,00
|
|Tam
|7.033
|7.105
|-1,00
|
|Yarım
|3.422
|3.474
|0,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.736
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,51
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|-0,30
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EUKYO
Yüzde 7.01 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 808, 062 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 01 artarak (% 0.66 ) 5, 302
-
17:58XU100
Endeks 4, 896 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 126, 343.00 milyon TL de
-
17:58PRKAB
Yüzde 4.01 oranında artışla 33.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 947, 179 adet işlem
-
17:57DERHL
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 984, 979 adet işlem