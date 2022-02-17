***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
17.02.2022 18:54
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2022
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2022
Karar Sayısı
10
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ SERİ II. 14.1. 9 MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN SORUMLULUK BEYANI Şirketimiz Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yönetim Kurulu'nun 17.02.2022 tarih ve 10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmış olan Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 01.01.2021-31.12.2021 dönemime ilişkin sınırsız bağımsız denetimden geçmiş konsolide olan Faaliyet Raporunun a)Tarafımızca incelenmiş olduğunu, b)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002533
BIST
18:052.010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.059
En Düşük
2.010
18:0513,5401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0417
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,5938
En Düşük
13,5136
18:0515,4210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0362
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,4648
En Düşük
15,3680
18:05828,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 10,31
|Açılış
|: 828,82
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|60.566,10
|2.043.971
|% 10,00
|
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.242.386
|% 9,98
|
|LUKSK
|64,60
|33.826.062
|% 9,96
|
|OSTIM
|1,77
|76.170.979
|% 9,94
|
|ERSU
|6,40
|127.894.496
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.368.142
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.596.874
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.576.514
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|5.050.368
|% -9,94
|
|THYAO
|28,74
|6.902.804.998
|% -2,91
|
|KRDMD
|11,51
|2.262.953.380
|% -3,03
|
|EREGL
|28,04
|1.972.421.245
|% -0,50
|
|TUPRS
|191,00
|1.448.713.437
|% -2,35
|
|GARAN
|11,80
|1.365.869.615
|% -0,34
|
|YKBNK
|3,99
|1.022.802.667
|% -0,50
|
|THYAO
|28,74
|6.902.804.998
|% -2,91
|
|EKGYO
|2,30
|449.400.514
|% -2,54
|
|KRDMD
|11,51
|2.262.953.380
|% -3,03
|
|GARAN
|11,80
|1.365.869.615
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5257
|13,5282
|% -0,39
|
|Euro
|15,3669
|15,4195
|% -0,24
|
|Sterlin
|18,4436
|18,5361
|% 0,09
|
|Frank
|14,7008
|14,7894
|% 0,04
|
|Riyal
|3,6085
|3,6266
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-7,57
|
|Altın Gr.
|829
|829
|10,32
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,32
|10,34
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,22
|92,22
|-0,76
|