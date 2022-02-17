***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.02.2022Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi17/02/2022Karar Sayısı10SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ SERİ II. 14.1. 9 MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN SORUMLULUK BEYANI Şirketimiz Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yönetim Kurulu'nun 17.02.2022 tarih ve 10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmış olan Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 01.01.2021-31.12.2021 dönemime ilişkin sınırsız bağımsız denetimden geçmiş konsolide olan Faaliyet Raporunun a)Tarafımızca incelenmiş olduğunu, b)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002533BIST