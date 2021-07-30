***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 -65.019 1.545 1.457.968 9.776.320 11.540.534 44.898.479 44.898.479Transferler602.451 10.938.083 -11.540.534 21.995.266 21.995.266Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)239.563 21.755.703 21.755.703 21.755.703Dönem Karı (Zararı)21.755.703 239.563 239.563Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)239.563 0Kar Payları-800.000 -800.000 -800.000Dönem Sonu Bakiyeler19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 174.544 1.545 2.060.419 19.914.403 21.755.703 66.093.745 66.093.745Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19.919.009 562.736 -313.354 2.480.705 -100.355 1.545 2.099.516 19.075.306 56.582.810 100.307.918 100.307.918Transferler56.582.810 -56.582.810Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)306.259 40.110.864 40.417.123 40.417.123Dönem Karı (Zararı)40.110.864 40.110.864 40.110.864Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)306.259 306.259 306.259Sermaye Arttırımı512.250 2.449.755 2.962.005 2.962.005Kar Payları-1.500.000 -1.500.000 -1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler20.431.259 562.736 -313.354 4.930.460 205.904 1.545 2.099.516 74.158.116 40.110.864 142.187.046 142.187.046Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.734.173 88.841.432Dönem Karı (Zararı)40.110.864 21.755.703Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.436.147 3.531.770Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.518.370 621.405Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.976.878 3.470.212Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19.942.037 3.470.212Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-965.159 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-39.103.028 -8.047.923Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-43.563.160 -8.047.923Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.460.132 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.559.442 -459.167Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.559.442 -459.167Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13.731.075 6.510.760Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 1.436.483İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-52.895.806 63.717.281Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)43.836.797 4.776.540Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.826.652 -58.898.581İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-586.198 1.565İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10.412.850 -58.900.146Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.703.657 -996.392İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.703.657 -996.392Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-649.862 -797.125Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-109.560.682 122.217.330İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.962.527 4.402.999İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-113.523.209 117.814.331Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)34.747 268.034Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.049.120 800.647İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.049.120 800.647İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.962.005 -3.653.172Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.962.005 -3.653.172Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-17.221.089 89.004.754Alınan Temettüler320.437 0Alınan Faiz25.356.891 4.945.385Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-17.496.860 -2.325.135Vergi İadeleri (Ödemeleri)-14.693.552 -2.783.572YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.225.450 -4.325.915Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri60.526 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri60.526Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36.492.461 -7.427.941Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36.492.461 -7.198.825Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-229.116Alınan Temettüler-320.437 0Alınan Faiz17.526.922 3.102.026FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI47.637.018 15.786.925Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri99.020.500 17.404.385Kredilerden Nakit Girişleri21.668.000 17.404.385İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri77.352.500 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-45.128.941 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.448.601 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-42.680.340 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-637.140 -817.460Ödenen Temettüler-1.500.000 -800.000Ödenen Faiz-4.117.401 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.677.395 100.302.442NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.677.395 100.302.442DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ143.786.450 23.436.792DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ148.463.845 123.739.234Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 215.020.250 185.590.236Finansal Yatırımlar6 72.849.891 116.138.580Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar72.849.891 116.138.580Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar72.849.891 116.138.580Ticari Alacaklar7 159.122.999 168.949.651İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar961.006 374.808İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar158.161.993 168.574.843Diğer Alacaklar8 14.412.161 16.115.818İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14.412.161 16.115.818Peşin Ödenmiş Giderler1.013.359 363.497İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.013.359 363.497ARA TOPLAM462.418.660 487.157.782TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR462.418.660 487.157.782DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 5.093.655 4.082.321Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.093.655 4.082.321Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar5.093.655 4.082.321Maddi Duran Varlıklar51.251.100 17.318.149Kullanım Hakkı Varlıkları3.078.307 3.508.703Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.289.682 511.464Ertelenmiş Vergi Varlığı12 2.342.195 2.148.904TOPLAM DURAN VARLIKLAR63.054.939 27.569.541TOPLAM VARLIKLAR525.473.599 514.727.323KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar51.874.932 17.284.211İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar51.874.932 17.284.211Kiralama İşlemlerinden Borçlar50.511.500 15.839.340İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları1.363.432 1.444.871Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.990.872 1.798.333İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.990.872 1.798.333Ticari Borçlar7 276.519.877 361.328.452İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 7.110.299 3.147.772İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar269.409.578 358.180.680Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.328.890 2.294.143Diğer Borçlar8 3.432.570 4.510.026İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.432.570 4.510.026Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 6.562.261 7.229.411Kısa Vadeli Karşılıklar11.881.647 11.008.168Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9.229.533 7.506.177Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.652.114 3.501.991Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler47.820 19.484İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler47.820 19.484ARA TOPLAM355.638.869 405.472.228TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER355.638.869 405.472.228UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25.836.530 7.476.120İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar25.836.530 7.476.120Banka Kredileri23.459.119 4.827.500Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.377.411 2.648.620Uzun Vadeli Karşılıklar1.811.154 1.471.057Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.811.154 1.471.057TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.647.684 8.947.177TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER383.286.553 414.419.405ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar142.187.046 100.307.918Ödenmiş Sermaye10 20.431.259 19.919.009Sermaye Düzeltme Farkları10 562.736 562.736Geri Alınmış Paylar (-)-313.354 -313.354Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 4.930.460 2.480.705Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 207.449 -98.810Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)205.904 -100.355Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)205.904 -100.355Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)1.545 1.545Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 2.099.516 2.099.516Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 74.158.116 19.075.306Net Dönem Karı veya Zararı40.110.864 56.582.810TOPLAM ÖZKAYNAKLAR142.187.046 100.307.918TOPLAM KAYNAKLAR525.473.599 514.727.323Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı11 1.314.105.900 1.296.940.704 704.070.180 622.690.881Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti11 -1.223.952.367 -1.239.709.028 -669.990.416 -589.411.603FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)90.153.533 57.231.676 34.079.764 33.279.278BRÜT KAR (ZARAR)90.153.533 57.231.676 34.079.764 33.279.278Genel Yönetim Giderleri-50.280.512 -27.154.935 -22.576.425 -14.960.298Pazarlama Giderleri-27.020.534 -12.771.654 -11.246.279 -7.477.965Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.122.107 6.408.025 13.016.512 4.137.809Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.589.986 -3.227.680 1.193.212 -452.446ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.384.608 20.485.432 14.466.784 14.526.378FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)36.384.608 20.485.432 14.466.784 14.526.378Finansman Gelirleri23.749.692 9.747.016 9.692.860 4.507.370Finansman Giderleri-6.292.361 -1.965.985 -2.964.036 -747.204SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)53.841.939 28.266.463 21.195.608 18.286.544Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri12 -13.731.075 -6.510.760 -7.358.714 -4.341.526Dönem Vergi (Gideri) Geliri-14.026.452 -7.068.749 -7.421.935 -5.089.752Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri295.377 557.989 63.221 748.226SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)40.110.864 21.755.703 13.836.894 13.945.018DÖNEM KARI (ZARARI)40.110.864 21.755.703 13.836.894 13.945.018Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları40.110.864 21.755.703 13.836.894 13.945.018Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) 1,98000000 1,10000000 0,68000000 0,70000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar306.259 239.563 -59.471 -54.138Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)408.345 307.132 -48.817 -69.408Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-102.086 -67.569 -10.654 15.270Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi12 -102.086 -67.569 -10.654 15.270Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)306.259 239.563 -59.471 -54.138TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.417.123 21.995.266 13.777.423 13.890.880Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları40.417.123 21.995.266 13.777.423 13.890.880http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953659BIST