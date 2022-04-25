***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19.919.009 562.736 -313.354 2.480.705 -100.355 1.545 2.099.516 19.075.306 56.582.810 100.307.918 100.307.918Transferler3.215.612 53.367.198 -56.582.810 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-151.988 71.276.144 71.124.156 71.124.156Dönem Karı (Zararı)71.276.144 71.276.144 71.276.144Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-151.988 -151.988 -151.988Sermaye Arttırımı512.250 2.449.755 2.962.005 2.962.005 2.962.005Kar Payları10 -4.500.000 -4.500.000 -4.500.000Dönem Sonu Bakiyeler10 20.431.259 562.736 -313.354 4.930.460 -252.343 1.545 5.315.128 67.942.504 71.276.144 169.894.079 169.894.079Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 20.431.259 562.736 -313.354 4.930.460 -252.343 1.545 5.315.128 67.942.504 71.276.144 169.894.079 169.894.079Transferler66.276.224 -71.276.144Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)656.216 28.182.936 28.839.132 28.839.132Dönem Karı (Zararı)28.182.936 28.182.936 28.182.936Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)656.216 656.216 656.216Dönem Sonu Bakiyeler10 20.431.259 562.736 -313.354 4.930.460 656.216 1.545 5.315.128 134.218.728 28.182.936 193.985.654 193.985.654Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-94.018.401 4.344.327Dönem Karı (Zararı)28.182.936 26.273.971Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-120.573 -2.553.426Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.569.747 1.525.382Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.772.511Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-2.772.511Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.964.969 12.700.629Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.064.093 13.474.547Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler900.876 -773.918Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-27.187.519 -20.379.287Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-33.865.161 -22.365.416Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.677.642 1.986.129Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-8.162.099 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-8.162.099 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22.694.329 6.372.361İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-144.807.868 -14.342.028Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-41.711.735 11.482.107Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-141.557.077 -34.464.385İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.008.417 -398.710İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-142.565.494 -34.065.675Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.172.217 -6.987.412İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.172.217 -6.987.412Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.777.723 -992.492Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler53.300.302 16.031.736İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)15.775.885 -3.078.847İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)37.524.417 19.110.583Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-487.878 -509Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.401.540 173.666İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.401.540 173.666İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler415.261Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)415.261Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-116.745.505 9.378.517Alınan Temettüler1.522.590 43.116Alınan Faiz23.406.223 12.941.904Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.201.709 -10.542.455Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.476.755YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI7.898.619 -12.464.334Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.159.793 -21.873.642Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.294.669 -20.830.828Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-865.124 -1.042.814Alınan Temettüler-400.526 -43.116Alınan Faiz10.458.938 9.452.424FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI145.417.792 19.147.749Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri154.484.390 48.898.067Kredilerden Nakit Girişleri309.426 12.500.416İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri154.174.964 26.841.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 9.556.651Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.861.223 -26.035.323Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.861.223 -449.583İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -25.585.740Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-930.671 -453.737Ödenen Temettüler-1.600.000Ödenen Faiz-6.274.704 -1.661.258YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.298.010 11.027.742NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.298.010 11.027.742DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 171.159.101 143.786.450DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 230.457.111 154.814.192Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 315.920.757 239.302.719Finansal Yatırımlar6 151.721.372 157.901.701Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar151.721.372 157.901.701Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar151.721.372 157.901.701Ticari Alacaklar7 283.290.360 213.526.930İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 314.673 1.323.090İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar282.975.687 212.203.840Diğer Alacaklar8 19.651.672 11.479.455İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar19.651.672 11.479.455Peşin Ödenmiş Giderler2.719.627 941.904İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.719.627 941.904Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar459.004 0ARA TOPLAM773.762.792 623.152.709TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR773.762.792 623.152.709DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 12.996.778 12.653.550Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar12.996.778 12.653.550Maddi Duran Varlıklar57.595.926 56.006.671Diğer Maddi Duran Varlıklar57.595.926 56.006.671Kullanım Hakkı Varlıkları2.760.629 1.403.292Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.388.382 1.771.931Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.388.382 1.771.931Ertelenmiş Vergi Varlığı12 -6.034.002 3.579.709TOPLAM DURAN VARLIKLAR68.707.713 75.415.153TOPLAM VARLIKLAR842.470.505 698.567.862KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar160.354.664 119.330.696İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar160.354.664 119.330.696Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.173.382 1.108.388İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları159.181.282 118.222.308Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.610.805 6.472.028İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.610.805 6.472.028Banka Kredileri4.610.805 6.472.028Ticari Borçlar7 424.025.759 344.852.822İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 25.872.830 10.096.945İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar398.152.929 334.755.877Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.218.997 3.706.875Diğer Borçlar8 6.506.043 11.055.028İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.506.043 11.055.028Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 14.299.807 6.756.600Kısa Vadeli Karşılıklar12.912.820 15.610.072Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9.068.837 11.207.205Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar3.843.983 4.402.867Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler147.746 301İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler147.746 301ARA TOPLAM626.076.641 507.784.422TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER626.076.641 507.784.422UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19.491.397 18.383.490İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19.491.397 18.383.490Banka Kredileri17.284.119 17.284.119Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.207.278 1.099.371Uzun Vadeli Karşılıklar2.916.813 2.505.871Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.916.813 2.505.871TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.408.210 20.889.361TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER648.484.851 528.673.783ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar193.985.654 169.894.079Ödenmiş Sermaye10 20.431.259 20.431.259Sermaye Düzeltme Farkları10 562.736 562.736Geri Alınmış Paylar (-)-313.354 -313.354Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 4.930.460 4.930.460Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)657.761 -250.798Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)656.216 -252.343Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)656.216 -252.343Diğer Kazançlar (Kayıplar)1.545 1.545Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 5.315.128 5.315.128Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 134.218.728 67.942.504Net Dönem Karı veya Zararı28.182.936 71.276.144TOPLAM ÖZKAYNAKLAR193.985.654 169.894.079TOPLAM KAYNAKLAR842.470.505 698.567.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı754.635.500 610.035.720Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-685.109.247 -553.961.951FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)69.526.253 56.073.769BRÜT KAR (ZARAR)69.526.253 56.073.769Genel Yönetim Giderleri-29.371.843 -27.704.086Pazarlama Giderleri-15.044.029 -15.774.256Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.041.711 13.105.595Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.556.297 -3.783.197ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.595.795 21.917.825FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.595.795 21.917.825Finansman Gelirleri30.343.117 14.056.832Finansman Giderleri-4.061.647 -3.328.325SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)50.877.265 32.646.332Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-22.694.329 -6.372.361Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -14.767.438 -6.604.517Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 -7.926.891 232.156SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28.182.936 26.273.971DÖNEM KARI (ZARARI)28.182.936 26.273.971Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları28.182.936 26.273.971Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 1,38000000 1,32000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar759.619 365.729Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler759.619 365.729Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-253.206 -91.433Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.012.825 457.162Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)759.619 365.729TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.942.555 26.639.700Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları28.942.555 26.639.700http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023580BIST