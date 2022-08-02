***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
02.08.2022 18:15
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19.919.009 562.736 -313.354 2.480.705 1.545 -100.355 2.099.516 19.075.306 56.582.810 100.307.918 100.307.918
Transferler
56.582.810 -56.582.810
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
306.259 40.110.864 41.879.128 41.879.128
Dönem Karı (Zararı)
40.110.864 40.110.864 40.110.864
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
306.259 306.259 306.259
Sermaye Arttırımı
512.250 2.449.755 2.962.005 2.962.005
Kar Payları
10 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10 20.431.259 562.736 -313.354 4.930.460 1.545 205.904 2.099.516 74.158.116 40.110.864 142.187.046 142.187.046
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 20.431.259 562.736 -313.354 4.930.460 1.545 -252.343 5.315.128 67.942.504 71.276.144 169.894.079 169.894.079
Transferler
71.276.144 -71.276.144
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-323.633 -50.000 1.862.180 856.586 1.125.000 -5.426.048 70.176.644 68.220.729 68.220.729
Dönem Karı (Zararı)
70.176.644 70.176.644 70.176.644
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-323.633 -50.000 1.862.180 856.586 1.125.000 -5.426.048 -1.955.915 -1.955.915
Sermaye Arttırımı
426.500 426.500 426.500
Kar Payları
10 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10 20.857.759 239.103 -363.354 6.792.640 1.545 604.243 6.440.128 131.792.600 70.176.644 236.541.308 236.541.308
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-106.563.044 -23.734.173
Dönem Karı (Zararı)
70.176.644 40.110.864
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.151.562 -4.436.147
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.607.247 3.518.370
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.598.383 18.976.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.165.286 19.942.037
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.433.097 -965.159
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-20.346.169 -39.103.028
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-37.233.579 -43.563.160
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16.887.410 4.460.132
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.345.843 -1.559.442
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-9.345.843 -1.559.442
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24.637.944 13.731.075
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-209.589.256 -52.895.806
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
897.311 43.836.797
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-210.339.874 9.826.652
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
493.490 -586.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-210.833.364 10.412.850
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.984.822 1.703.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.984.822 1.703.657
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.541.208 -649.862
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.814.431 -109.560.682
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.947.137 3.962.527
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.761.568 -113.523.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
409.410 34.747
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.495.678 -1.049.120
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.495.678 -1.049.120
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.288.680 2.962.005
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.288.680 2.962.005
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-122.261.050 -17.221.089
Alınan Temettüler
3.209.793 320.437
Alınan Faiz
27.894.357 25.356.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.540.850 -17.496.860
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.865.294 -14.693.552
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
762.320 -19.225.450
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 60.526
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.526
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.367.109 -36.492.461
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.838.381 -36.492.461
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.528.728 0
Alınan Temettüler
-3.209.793 -320.437
Alınan Faiz
9.339.222 17.526.922
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.862.135 47.637.018
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
327.802.599 99.020.500
Kredilerden Nakit Girişleri
3.200.596 21.668.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
324.602.003 77.352.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-244.937.526 -45.128.941
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.965.833 -2.448.601
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-238.971.693 -42.680.340
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.882.355 -637.140
Ödenen Temettüler
-2.000.000 -1.500.000
Ödenen Faiz
-16.120.583 -4.117.401
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.938.589 4.677.395
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.938.589 4.677.395
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 171.159.101 143.786.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 128.220.512 148.463.845
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 262.995.918 239.302.719
Finansal Yatırımlar
6 93.340.161 157.901.701
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
93.340.161 157.901.701
Ticari Alacaklar
7 423.866.804 213.526.930
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 829.600 1.323.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
423.037.204 212.203.840
Diğer Alacaklar
8 20.464.597 11.479.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.464.597 11.479.455
Peşin Ödenmiş Giderler
2.483.112 941.904
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.483.112 941.904
ARA TOPLAM
803.150.592 623.152.709
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
803.150.592 623.152.709
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 17.908.093 12.653.550
Maddi Duran Varlıklar
56.931.308 56.006.671
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.871.930 1.403.292
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.203.857 1.771.931
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 748.434 3.579.709
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
85.663.622 75.415.153
TOPLAM VARLIKLAR
888.814.214 698.567.862
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
163.963.869 119.330.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
163.963.869 119.330.696
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
159.066.521 118.222.308
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.897.348 1.108.388
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.965.833 6.472.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.965.833 6.472.028
Banka Kredileri
5.965.833 6.472.028
Ticari Borçlar
7 422.225.385 344.852.822
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 26.044.082 10.096.945
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
396.181.303 334.755.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.116.283 3.706.875
Diğer Borçlar
8 6.124.351 11.055.028
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.124.351 11.055.028
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 12.955.541 6.756.600
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.790.606 15.610.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.428.390 11.207.205
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
4.362.216 4.402.867
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
241.908 301
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
241.908 301
ARA TOPLAM
627.383.776 507.784.422
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
627.383.776 507.784.422
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.714.471 18.383.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.714.471 18.383.490
Banka Kredileri
17.284.119 17.284.119
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.430.352 1.099.371
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.174.659 2.505.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.174.659 2.505.871
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.889.130 20.889.361
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
652.272.906 528.673.783
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
236.541.308 169.894.079
Ödenmiş Sermaye
10 20.857.759 20.431.259
Sermaye Düzeltme Farkları
10 239.103 562.736
Geri Alınmış Paylar (-)
-363.354 -313.354
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 6.792.640 4.930.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 605.788 -250.798
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
604.243 -252.343
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
604.243 -252.343
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.545 1.545
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 6.440.128 5.315.128
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 131.792.600 67.942.504
Net Dönem Karı veya Zararı
70.176.644 71.276.144
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
236.541.308 169.894.079
TOPLAM KAYNAKLAR
888.814.214 698.567.862
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 1.497.527.448 1.314.105.900 709.104.788 704.070.180
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
11 -1.314.600.868 -1.223.952.367 -627.083.781 -669.990.416
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
182.926.580 90.153.533 82.021.007 34.079.764
BRÜT KAR (ZARAR)
182.926.580 90.153.533 82.021.007 34.079.764
Genel Yönetim Giderleri
-72.070.752 -50.280.512 -41.201.238 -22.576.425
Pazarlama Giderleri
-32.338.785 -27.020.534 -14.085.654 -11.246.279
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.616.950 26.122.107 5.506.400 13.016.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.855.181 -2.589.986 -7.298.786 1.193.212
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
76.278.812 36.384.608 24.941.729 14.466.784
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
76.278.812 36.384.608 24.941.729 14.466.784
Finansman Gelirleri
42.322.128 23.749.692 43.950.065 9.692.860
Finansman Giderleri
-23.786.352 -6.292.361 -10.046.790 -2.964.036
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
94.814.588 53.841.939 58.845.004 21.195.608
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.637.944 -13.731.075 -13.123.524 -7.358.714
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -23.473.893 -14.026.452 -12.503.540 -7.421.935
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -1.164.051 295.377 -619.984 63.221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
70.176.644 40.110.864 45.721.480 13.836.894
DÖNEM KARI (ZARARI)
70.176.644 40.110.864 45.721.480 13.836.894
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
70.176.644 40.110.864 45.721.480 13.836.894
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç / (kayıp) 3,36000000 1,98000000 2,24000000 0,68000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
703.648 306.259 374.800 -59.471
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
938.197 408.345 489.081 -48.817
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-234.549 -102.086 -114.281 -10.654
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-234.549 -102.086 -114.281 -10.654
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
703.648 306.259 374.800 -59.471
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
70.880.292 40.417.123 46.096.280 13.777.423
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
70.880.292 40.417.123 46.096.280 13.777.423
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051216
BIST