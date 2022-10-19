***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi30.06.2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDeğişikliğin NedeniDüzeltmeDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.Açıklamalar02.08.2022 tarihinde kamuya açıklanmış olan "01.01.2022-30.06.2022 Hesap Dönemine Ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda 01 Nisan - 30 Haziran 2022 tarihli çeyreklik rapor bildiriminde rakamlarda sehven hata yapıldığı anlaşılmıştır.Bu düzeltme, Şirketimiz bilanço ve net dönem karını değiştirmemektedir. Düzeltilmiş raporun yer aldığı 30.06.2022 Finansal Tablo ve Dipnotları yeniden ilan edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072846BIST