***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
19.10.2022 14:01
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
30.06.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Düzeltme
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
02.08.2022 tarihinde kamuya açıklanmış olan "01.01.2022-30.06.2022 Hesap Dönemine Ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda 01 Nisan - 30 Haziran 2022 tarihli çeyreklik rapor bildiriminde rakamlarda sehven hata yapıldığı anlaşılmıştır.
Bu düzeltme, Şirketimiz bilanço ve net dönem karını değiştirmemektedir. Düzeltilmiş raporun yer aldığı 30.06.2022 Finansal Tablo ve Dipnotları yeniden ilan edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072846
BIST
15:173.932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 51,65
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
15:1718,5695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0264
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
15:1718,2769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1033
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2969
En Düşük
18,1338
15:17978,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,06
|Açılış
|: 978,42
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
980,23
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler15:17
|MRSHL
|300,30
|24.039.587
|% 10,00
|
|KMPUR
|86,95
|82.165.510
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|168.354.542
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|15.766.084
|% 9,99
|
|ZEDUR
|33,28
|1.798.756
|% 9,98
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|GLBMD
|10,19
|16.608.042
|% -6,08
|
|VKING
|8,37
|3.126.085
|% -4,89
|
|ISSEN
|45,24
|83.302.197
|% -3,99
|
|DESA
|32,00
|9.246.460
|% -3,61
|
|THYAO
|99,25
|5.389.892.058
|% 1,90
|
|YKBNK
|9,89
|3.740.678.412
|% 1,64
|
|HALKB
|8,91
|3.283.749.728
|% 4,58
|
|TUPRS
|370,70
|2.948.517.805
|% 2,97
|
|VAKBN
|9,11
|2.840.143.822
|% 5,93
|
|EKGYO
|4,53
|2.259.848.997
|% 1,80
|
|YKBNK
|9,89
|3.740.678.412
|% 1,64
|
|HALKB
|8,91
|3.283.749.728
|% 4,58
|
|VAKBN
|9,11
|2.840.143.822
|% 5,93
|
|ISCTR
|10,14
|2.727.490.871
|% 0,40
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5631
|18,5695
|% -0,14
|
|Euro
|18,2496
|18,2769
|% 0,57
|
|Sterlin
|20,8712
|20,9758
|% 0,53
|
|Frank
|18,4635
|18,5747
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9283
|4,9530
|% 0,08
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|7,58
|
|Altın Gr.
|977
|977
|4,52
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.647
|6.726
|13,00
|
|Yarım
|3.239
|3.288
|6,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.645
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|0,14
|
|B. Petrol
|93,81
|93,81
|1,40
|
Seans Raporu
15:17
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-
15:32ODAS
Yüzde 6.61 oranında artışla 8.23 lira fiyatla işlem gören hissede 200, 761, 163 adet işlem
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15:31KLGYO
Yüzde 4.93 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 291, 423 adet işlem
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15:30VANGD
Yüzde 6.34 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 343, 412 adet işlem
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15:29KMPUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 86.95 lira fiyatla işlem gören hissede 997, 056 adet işlem
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15:28XU100
Endeks 3, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 61, 071.00 milyon TL de