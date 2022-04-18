***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 23.02.2022Genel Kurul Tarihi 25.03.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak Mah. Büyükdere Cad. N:255/802 Nurol PlazaGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,3 - 2021 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,7 - 2022 yılı için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,9 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemi kar dağıtım önerisinin karara bağlanması,10 - Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 17. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliğ (II-19.1) kapsamında, 2022 hesap dönemi için kar payı avansına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,11 - 2022 hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kar payı avansının 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesi hususunun görüşülerek onaylanması,12 - Şirketimizin 25.11.2020 tarihli ve 47 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Pay Edindirme Programı ile bu program çerçevesinde pay edinme hakkından (pay alım opsiyonundan) faydalanan yönetim kurulu üyesi/üyeleri ile Şirketimizi temsil yetkisine sahip Şirket çalışanları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - 22.11.2021 tarihli ve 45 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Pay Edindirme Programının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanması halinde, bu program çerçevesinde pay edinme hakkından (pay alım opsiyonundan) faydalanacak/faydalanan yönetim kurulu kurulu üyesi/üyeleri ile Şirketimizi temsil yetkisine sahip Şirket çalışanları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2021 tarih ve 2021/65 sayılı toplantısında verilen idari para cezası ile Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezası nedeniyle rücu edilip edilmeyeceği hususlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,16 - Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerde bulunmalarına izin verilmesinin görüşülmesi.17 - 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.18 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKar Payı Avansı ÖdemesiGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Osmanlı Yatırım 25 03 21 Genel Kurul Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 25.03.2022 tarihinde Saat:11:00'de yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli Ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKar Payı Avansı Ödemesi Yönetim Kuruluna Yetki VerildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 12.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2021 Genel kurul hazirun cetveli 25 03 22.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Osmanlı Yatırım 2021 Yılı Genel Kurul tutanağı 25 03 22.pdf - TutanakEk AçıklamalarGenel Kurulumuz 12.04.2022 tarih ve 10557 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021466BIST