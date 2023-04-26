Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.04.2023 15:59
***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurulu Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 14.03.2023
Genel Kurul Tarihi 26.04.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nurol Plaza

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
3 - 2022 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
4 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi.
7 - 2023 yılı için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
9 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi kar dağıtım önerisinin karara bağlanması.
10 - Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 17. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliğ (II-19.1) kapsamında, 2023 hesap dönemi için kar payı avansına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
11 - Şirketimizin 23.12.2022 tarihli ve 44 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Pay Edindirme Programı ile bu program çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin çıkması halinde pay edinme hakkından (pay alım opsiyonundan) faydalanan yönetim kurulu üyesi/üyeleri ile Şirketimizi temsil yetkisine sahip Şirket çalışanları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi.
13 - T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınan, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.01.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-31941 ve T.C. Ticaret Bakanlığı^nın E-50035491-431.02-00082396188 sayılı yazıları ile onayladığı hali ile ana sözleşmenin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü başlıklı 8. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının görüşülerek karara bağlanması.
14 - Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerde bulunmalarına izin verilmesinin görüşülmesi.
15 - 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 YKK 2022 26 04 2023 GENEL KURUL.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 26.04.2023 tarihinde Saat:11:00'de yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli Ekte sunulmuştur


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kar Payı Avansı Ödemesi Yönetim Kuruluna Yetki Verildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 26 04 2023 Genel kurul hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 26 04 2023 Genel kurul tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141190


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.784
Değişim :  -2,20% |  -107,51
Açılış :  4.886  
Önceki Kapanış :  4.891  
En Yüksek
4.901 En Düşük
4.749
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GRTRK 19,36 920.239 % 10,00  
EUPWR 59,40 50.436.540 % 10,00  
ALFAS 342,50 829.522.228 % 9,99  
KOPOL 48,76 3.231.763.569 % 9,97  
IHAAS 173,30 34.640.560 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,4165 19,4207 % -0,02  
Euro 21,4681 21,4800 % 0,79  
Sterlin 24,1691 24,2903 % 0,56  
Frank 21,7333 21,8643 % 0,21  
Riyal 5,1621 5,1880 % -0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.997 1.997 -0,20  
Altın Gr. 1.246 1.246 -0,70  
Cumhuriyet 9.062 9.199 72,00  
Tam 9.121 9.311 22,00  
Yarım 4.452 4.546 11,00  
Çeyrek 2.233 2.290 9,00  
Gümüş.Ons 25,00 25,03 0,00  
Gümüş Gr. 15,59 15,60 -0,03  
B. Petrol 80,33 80,33 -0,26  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru