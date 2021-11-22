***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni ihraç tavanı tutarı güncellendi.Yetkili Organ Karar Tarihi 11.10.2021İhraç Tavanı Tutarı 540.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.10.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.11.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.11.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz 11.10.2021 tarih ve 37 sayılı kararı ile yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 600.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği borçlanma araçları ile 100.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin talebimize istinaden, 540.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve borçlanma araçları için 440.000.000 TL ile yapılandırılmış borçlanma araçları için 100.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanlarını içeren ihraç belgelerinin yapılandırılmış araçların borçlanma aracı olduğunun kabul edilmesi suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiş olup borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgeleri ve ekleri ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 YKK.pdfEK: 2 Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 3 YBA İhraç Belgesi ve eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978917BIST