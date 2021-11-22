***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.11.2021 10:41
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni ihraç tavanı tutarı güncellendi.
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 540.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.11.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.11.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 11.10.2021 tarih ve 37 sayılı kararı ile yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 600.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği borçlanma araçları ile 100.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin talebimize istinaden, 540.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve borçlanma araçları için 440.000.000 TL ile yapılandırılmış borçlanma araçları için 100.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanlarını içeren ihraç belgelerinin yapılandırılmış araçların borçlanma aracı olduğunun kabul edilmesi suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiş olup borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgeleri ve ekleri ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKK.pdf
EK: 2 Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 3 YBA İhraç Belgesi ve eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978917
BIST