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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

02.09.2022 17:29
***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.07.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 04.07.2022 tarih ve 26 sayılı kararı ile yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 800.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği borçlanma araçları ile 200.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin talebimize istinaden, 580.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve borçlanma araçları için 480.000.000 TL ile yapılandırılmış borçlanma araçları için 100.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanlarını içeren ihraç belgelerinin yapılandırılmış araçların borçlanma aracı olduğunun kabul edilmesi suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiş olup borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgeleri ve ekleri ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKK.pdf
EK: 2 Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 3 YBA İhraç Belgesi ve Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059691


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Tam 6.772 6.831 66,00  
Yarım 3.300 3.340 33,00  
Çeyrek 1.655 1.669 16,00  
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Gümüş Gr. 10,68 10,70 0,26  
B. Petrol 94,27 94,27 1,91  
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