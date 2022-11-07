***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.11.2022 17:57
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.11.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 07.11.2022 tarih ve 38 sayılı kararı ile toplam 1.000.000.000 TL tutarında, Borçlanma Aranma Araçları ve/veya Yatırımcı tarafından ödenenen bedelin tamammının geri ödeneceği taahüdünü içermeyen özelliktekiler de dahil olmak üzere, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları' nın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077535
BIST
18:054.332
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 114,68
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.339
En Düşük
4.230
18:0518,5839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0176
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
18:0518,5879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0966
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
18:051.001,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,11
|Açılış
|: 1.001,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|2.332,90
|93.893.686
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.877.577
|% 10,00
|
|KONYA
|2.551,80
|233.536.880
|% 9,99
|
|VKING
|13,10
|6.774.665
|% 9,99
|
|CRFSA
|66,10
|170.420.862
|% 9,98
|
|KIMMR
|9,16
|17.829.719
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|3.154.344
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,30
|34.017.538
|% -8,63
|
|PRKME
|14,29
|149.214.743
|% -8,57
|
|BTCIM
|38,98
|49.670.129
|% -7,32
|
|THYAO
|107,20
|11.387.530.070
|% 2,88
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|TUPRS
|448,00
|5.380.755.649
|% 4,62
|
|EREGL
|36,62
|5.027.145.817
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,79
|4.849.896.503
|% 4,13
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|ISCTR
|9,25
|3.015.732.179
|% 3,35
|
|HALKB
|8,72
|2.819.877.527
|% 2,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5773
|18,5839
|% 0,09
|
|Euro
|18,5766
|18,5879
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,2192
|21,3257
|% 0,75
|
|Frank
|18,6818
|18,7944
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9300
|4,9547
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-4,44
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.701
|6.762
|128,00
|
|Yarım
|3.266
|3.307
|63,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,81
|20,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|98,41
|98,41
|-0,16
|
Seans Raporu
18:05
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17:58INFO
Yüzde 6.83 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 212, 982 adet işlem
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17:56YGYO
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Endeks 4, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 99, 767.00 milyon TL de
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17:54SAHOL
Yüzde 7.66 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 098, 075 adet işlem
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Yüzde 8.07 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 288 adet işlem