Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

23.12.2022 15:45
***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 07.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.12.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 07.11.2022 tarih ve 38 sayılı kararı ile yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 800.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği borçlanma araçları ile 200.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin talebimize istinaden, 650.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve borçlanma araçları için 550.000.000 TL ile yapılandırılmış borçlanma araçları için 100.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanlarını içeren ihraç belgelerinin yapılandırılmış araçların borçlanma aracı olduğunun kabul edilmesi suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089445


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.455
Değişim :  0,14% |  7,56
Açılış :  5.415  
Önceki Kapanış :  5.447  
En Yüksek
5.457 En Düşük
5.371
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TERA 12,10 173.587 % 10,00  
ULUSE 215,60 32.132.370 % 10,00  
CRDFA 4,62 83.681.626 % 10,00  
AHGAZ 79,85 20.567.923 % 9,99  
PLTUR 19,49 70.597.438 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6705 18,6734 % 0,06  
Euro 19,8092 19,8477 % 0,24  
Sterlin 22,4102 22,5226 % 0,07  
Frank 19,9282 20,0482 % -0,15  
Riyal 4,9530 4,9778 % 0,15  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.796 3,66  
Altın Gr. 1.078 1.078 3,05  
Cumhuriyet 7.265 7.374 -15,00  
Tam 7.282 7.349 31,00  
Yarım 3.526 3.595 17,00  
Çeyrek 1.769 1.798 10,00  
Gümüş.Ons 23,66 23,70 0,12  
Gümüş Gr. 14,21 14,22 0,08  
B. Petrol 84,18 84,18 3,20  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru