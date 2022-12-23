***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 07.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.11.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.12.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz 07.11.2022 tarih ve 38 sayılı kararı ile yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 800.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği borçlanma araçları ile 200.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin talebimize istinaden, 650.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve borçlanma araçları için 550.000.000 TL ile yapılandırılmış borçlanma araçları için 100.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanlarını içeren ihraç belgelerinin yapılandırılmış araçların borçlanma aracı olduğunun kabul edilmesi suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Üst Yazı_Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş..pdfEK: 2 İhraç Belgesi ve Eki_YBA.pdfEK: 3 İhraç Belgesi ve Eki_ BA.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089595BIST