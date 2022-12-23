***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.12.2022 18:26
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.12.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 07.11.2022 tarih ve 38 sayılı kararı ile yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 800.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği borçlanma araçları ile 200.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin talebimize istinaden, 650.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve borçlanma araçları için 550.000.000 TL ile yapılandırılmış borçlanma araçları için 100.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanlarını içeren ihraç belgelerinin yapılandırılmış araçların borçlanma aracı olduğunun kabul edilmesi suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Üst Yazı_Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş..pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve Eki_YBA.pdf
EK: 3 İhraç Belgesi ve Eki_ BA.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089595
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.457
En Düşük
5.371
18:0518,6940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0319
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0449
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
18:051.077,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,81
|Açılış
|: 1.077,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.083,71
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|12,10
|173.587
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|70.597.438
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|1.247.380
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
|
|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
|
|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6759
|18,6940
|% 0,17
|
|Euro
|19,8107
|19,8445
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,4021
|22,5145
|% 0,04
|
|Frank
|19,9164
|20,0364
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9517
|4,9765
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,94
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|2,81
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.281
|7.348
|30,00
|
|Yarım
|3.526
|3.595
|17,00
|
|Çeyrek
|1.768
|1.797
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,22
|0,07
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|3,21
|