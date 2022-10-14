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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.10.2022 18:16
***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim


***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi KAR PAYI AVANSI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2022
Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilen Genel Kurul Tarihi 25.03.2022
İlgili Ara Dönem 01.01.2022 / 30.09.2022
Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi 31.01.2023 * Payın avans kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih.
Ödeme Tarihi 02.02.2023 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi 01.02.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Para Birimi TRY

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı - Net (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Net (%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 0 0 10 0,0000000 0,00000
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 0,1561542 15,61542 10 0,1405387 14,05387

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun, 25.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul'unda verilen yetkiye dayanarak 01.01.2022-30.09.2022 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem karından TTK'ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 3.250.000 TL'sının 20.857.759 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 31.01.2023 tarihinden itibaren hisse başına brüt % 15.61542 net % 14,05387 oranında Kar Payı Avansı dağıtılmasına, katılanlarm oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072330


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SNGYO 4,84 185.720.942 % 10,00  
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Yarım 3.243 3.284 -36,00  
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