***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim - Ödeme Tarihi Hakkında DüzeltmeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Ödeme Tarihi Hakkında DüzeltmeKarar Tarihi 25.05.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.06.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 1. Taksit 0,0734168 7,34168 15 0,0624042 6,24042A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 2. Taksit 0,0734168 7,34168 15 0,0624042 6,24042A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 TOPLAM 0,1468336 14,68336 15 0,1248084 12,48084B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 1. Taksit 0,0734169 7,34169 15 0,0624043 6,24043B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 2. Taksit 0,0734169 7,34169 15 0,0624043 6,24043B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 TOPLAM 0,1468338 14,68338 15 0,1248086 12,48086Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 28.07.2021 28.07.2021 30.07.2021 29.07.20212. Taksit 25.10.2021 25.10.2021 27.10.2021 26.10.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 0 0B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 0 0Ek AçıklamalarGenel Kurulumuz şirketimiz 2020 yılı dönem karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu' nun teklifini onaylamıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Payı Dağıtım Önerisi.pdfEK: 2 2020 Yılı Genel Kurul Tutanak .pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUOSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.431.2592. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.280.278,66* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 73.722.521 74.059.316,624. Vergiler ( - ) 17.139.711 18.615.766,615. Net Dönem Kârı 56.582.810 55.443.550,016. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.867.768,06 2.867.768,068. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 53.715.041,94 52.575.781,95Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 1.500.000 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 52.215.041,94 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 100 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 52.215.141,94 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.021.562,95 0* Nakit 1.021.562,95 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 3.478.437,05 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 347.843,71 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 48.867.198,24 47.727.938,2520. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 8.424,59 0 0,02 0,1872131 18,7213B Grubu 3.816.575,41 0 8,6 0,1872131 18,7213TOPLAM 3.825.000 0 8,62 0,1872131 18,7213Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları4.500.000 TL nakit temettünün 1.500.000 TL'lik kısmı %15 oranında stopaj uygulanarak, 2020 Kar Payı Avansı olarak dağıtılmıştır. Yıl sonu karından dağıtılacak olan brüt 3.000.000 TL, net 2.550.000 TL için 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kar payı brüt %14,6834, net % 12,4809 olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944141BIST