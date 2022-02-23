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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.02.2022 18:18
***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 23.02.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 3 taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 1. Taksit 0,0978891 9,78891 10 0,0881001 8,81001
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 2. Taksit 0,0978891 9,78891 10 0,0881001 8,81001
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 3. Taksit 0,0978891 9,78891 10 0,0881001 8,81001
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 TOPLAM 0,2936673 29,36673 10 0,2643003 26,43003
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 1. Taksit 0,0978892 9,78892 10 0,0881002 8,81002
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 2. Taksit 0,0978892 9,78892 10 0,0881002 8,81002
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 3. Taksit 0,0978892 9,78892 10 0,0881002 8,81002
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 TOPLAM 0,2936676 29,36676 10 0,2643006 26,43006

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

1. Taksit 27.04.2022 29.04.2022 28.04.2022
2. Taksit 27.07.2022 29.07.2022 28.07.2022
3. Taksit 26.10.2022 31.10.2022 27.10.2022

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 0 0
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 0 0

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.431.259
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.495.890,43
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 95.020.897 90.172.125,48
4. Vergiler ( - ) 23.744.753 25.731.344,59
5. Net Dönem Kârı 71.276.144 64.440.780,89
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 71.276.144 64.440.780,89
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 71.276.144 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 300 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 71.276.444 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.021.562,95 0
* Nakit 1.021.562,95 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 4.978.437,05 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 497.843,71 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 64.778.300,3 57.942.937,19
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 11.893,54 0 0,02 0,0881003 8,81003
B Grubu 5.388.106,46 0 8,36 0,0881003 8,81003
TOPLAM 5.400.000 0 8,38 0,0881003 8,81003

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
2021 Yıl sonu karından dağıtılacak olan brüt 6.000.000 TL, net 5.400.000 TL için 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kar payı brüt 29,36, net % 26,43 olacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003826


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Cumhuriyet 5.628 5.713 -22,00  
Tam 5.603 5.743 -25,45  
Yarım 2.708 2.778 -12,31  
Çeyrek 1.358 1.389 -6,16  
Gümüş.Ons 24,49 24,51 0,36  
Gümüş Gr. 10,88 10,89 0,16  
B. Petrol 93,87 93,87 0,02  
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