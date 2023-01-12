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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.01.2023 10:18
***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Süresinin Uzatılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.01.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 12.01.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, bu çerçevede kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli izin, onay vs. süreçlerinin takip edilmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKK Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100692


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Cumhuriyet 7.638 7.753 19,00  
Tam 7.684 7.756 23,00  
Yarım 3.733 3.794 11,00  
Çeyrek 1.866 1.897 6,00  
Gümüş.Ons 23,61 23,65 0,21  
Gümüş Gr. 14,25 14,28 0,13  
B. Petrol 82,72 82,72 0,05  
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