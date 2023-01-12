***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Süresinin UzatılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.01.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 12.01.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz Ana Sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, bu çerçevede kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli izin, onay vs. süreçlerinin takip edilmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 YKK Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100692BIST