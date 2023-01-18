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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.01.2023 10:48
***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.01.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 12.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.01.2023

Ek Açıklamalar
Esas sözleşme değişiklik tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu' nun 17.01.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-31941 sayılı yazısı ile onay verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKK Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102899


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Altın Gr. 1.155 1.155 3,21  
Cumhuriyet 7.807 7.925 11,00  
Tam 7.857 7.914 30,00  
Yarım 3.828 3.873 15,00  
Çeyrek 1.920 1.936 7,00  
Gümüş.Ons 24,20 24,22 0,28  
Gümüş Gr. 14,63 14,65 0,20  
B. Petrol 86,34 86,34 0,42  
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