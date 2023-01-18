***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.01.2023 10:48
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.01.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 12.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.01.2023
Ek Açıklamalar
Esas sözleşme değişiklik tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu' nun 17.01.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-31941 sayılı yazısı ile onay verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKK Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102899
BIST
12:075.410
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 94,86
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.410
En Düşük
5.337
12:0718,7989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0314
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
12:0720,4042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1434
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4075
En Düşük
20,1554
12:071.154,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.154,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,33
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler12:07
|DURDO
|48,64
|18.386.309
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.295.054
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|27.027.196
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|20.588.044
|% 9,97
|
|VKING
|39,50
|546.522
|% 9,97
|
|BALAT
|21,70
|226.635
|% -7,11
|
|ZEDUR
|59,00
|350.460
|% -5,14
|
|ORMA
|61,00
|74.115
|% -2,56
|
|ADEL
|119,70
|3.986.921
|% -2,13
|
|ATSYH
|109,00
|413.437
|% -1,80
|
|THYAO
|150,60
|5.807.774.416
|% 2,17
|
|ASELS
|64,15
|4.491.910.932
|% 8,91
|
|EREGL
|41,16
|3.817.026.281
|% 0,64
|
|KOZAL
|583,00
|2.448.408.183
|% 4,82
|
|KRDMD
|19,51
|1.898.210.234
|% -0,46
|
|EKGYO
|8,63
|1.393.551.982
|% 0,47
|
|YKBNK
|10,09
|1.099.310.460
|% 3,06
|
|ODAS
|9,29
|927.043.897
|% 5,09
|
|PETKM
|18,69
|1.803.568.683
|% 1,47
|
|KRDMD
|19,51
|1.898.210.234
|% -0,46
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7918
|18,7989
|% 0,17
|
|Euro
|20,3890
|20,4042
|% 0,71
|
|Sterlin
|23,1027
|23,2185
|% 0,52
|
|Frank
|20,4520
|20,5752
|% 0,86
|
|Riyal
|4,9876
|5,0126
|% 0,09
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|2,27
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|3,21
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.857
|7.914
|30,00
|
|Yarım
|3.828
|3.873
|15,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.936
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,20
|
|B. Petrol
|86,34
|86,34
|0,42
|
Seans Raporu
12:07
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-
12:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 101, 07 artarak (% 1.74 ) 5, 924
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12:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, YKBNK
-
12:23
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DURDO, ARTI
-
12:23XU100
Endeks 5, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 78 üstünde . İşlem hacmi 48, 466.00 milyon TL de
-
12:23DURDO
Yüzde 10.00 oranında artışla 48.64 lira fiyatla işlem gören hissede 383, 743 adet işlem