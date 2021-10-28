***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.10.2021 10:31
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-'den TR A'ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiş ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973140
BIST
10:191.518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,41
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.520
En Düşük
1.517
10:199,5691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0890
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5754
En Düşük
9,4668
10:1911,1044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0773
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1062
En Düşük
11,0056
10:19554,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 6,36
|Açılış
|: 554,32
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
554,54
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler10:19
|SELVA
|10,91
|26.997.485
|% 9,98
|
|ZRGYO
|2,00
|14.600.149
|% 9,89
|
|HEDEF
|3,12
|6.485.553
|% 9,86
|
|GOZDE
|6,61
|121.793.410
|% 8,54
|
|RHEAG
|2,37
|1.189.166
|% 6,76
|
|GOODY
|8,02
|18.113.915
|% -6,09
|
|TURSG
|4,90
|31.369.933
|% -4,11
|
|DYOBY
|9,83
|6.363.460
|% -3,63
|
|TIRE
|8,88
|6.950.335
|% -3,48
|
|DOKTA
|28,00
|465.164
|% -3,45
|
|GARAN
|9,57
|397.631.536
|% 0,10
|
|SISE
|8,66
|150.786.157
|% -1,37
|
|EREGL
|19,95
|142.200.410
|% 0,91
|
|THYAO
|14,77
|129.207.139
|% -0,54
|
|GOZDE
|6,61
|121.793.410
|% 8,54
|
|GARAN
|9,57
|397.631.536
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,66
|68.501.635
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,44
|108.965.323
|% 3,82
|
|GOZDE
|6,61
|121.793.410
|% 8,54
|
|SISE
|8,66
|150.786.157
|% -1,37
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5627
|9,5691
|% 0,94
|
|Euro
|11,0963
|11,1044
|% 0,70
|
|Sterlin
|13,1175
|13,1833
|% 0,97
|
|Frank
|10,3714
|10,4339
|% 0,80
|
|Riyal
|2,5424
|2,5552
|% 0,85
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|5,15
|
|Altın Gr.
|554
|554
|6,36
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|0,06
|
|B. Petrol
|83,25
|83,25
|-0,62
|