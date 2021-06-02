***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2021 10:12
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin " Odunluk Mah. Akademi Cad. Zeno Business Center N2/C K:7/29 Nilüfer/BURSA adresinde faaliyette bulunan BURSA ŞUBESİ "Odunluk Mah. Akpınar (180) Cad. A Blok Apt. N:15A Kat:2 İç Kapı N9 Efe Towers" adresine taşınmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939512
BIST
11:311.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,56
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.429
En Düşük
1.419
11:318,6313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1123
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
11:3110,5271
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1184
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
11:31527,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 6,51
|Açılış
|: 527,07
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler11:31
|DERIM
|12,03
|16.722.759
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|24.826.444
|% 9,87
|
|EPLAS
|27,50
|654.198
|% 9,56
|
|ESEN
|34,38
|110.144.626
|% 8,52
|
|NTGAZ
|9,81
|48.257.063
|% 8,40
|
|MRGYO
|1,26
|5.626.755
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,50
|79.659
|% -8,62
|
|IZFAS
|6,76
|9.674.316
|% -7,78
|
|DOGUB
|5,01
|5.440.826
|% -6,70
|
|OYAYO
|8,30
|6.107.406
|% -6,43
|
|SASA
|35,12
|719.031.499
|% 3,60
|
|THYAO
|13,58
|523.389.728
|% 0,67
|
|GARAN
|8,00
|480.542.112
|% -1,23
|
|PETKM
|6,34
|477.611.058
|% 1,77
|
|TUPRS
|99,90
|333.581.502
|% 1,32
|
|YKBNK
|2,20
|276.742.854
|% -0,45
|
|PETKM
|6,34
|477.611.058
|% 1,77
|
|GARAN
|8,00
|480.542.112
|% -1,23
|
|EKGYO
|1,95
|91.800.414
|% 1,04
|
|THYAO
|13,58
|523.389.728
|% 0,67
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6283
|8,6313
|% 1,32
|
|Euro
|10,5214
|10,5271
|% 1,14
|
|Sterlin
|12,1652
|12,2262
|% 1,22
|
|Frank
|9,5551
|9,6126
|% 1,06
|
|Riyal
|2,2947
|2,3062
|% 1,32
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-3,62
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,12
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-3,00
|
|Tam
|3.421
|3.509
|-2,69
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,30
|
|Çeyrek
|829
|849
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,72
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,05
|
|B. Petrol
|70,78
|70,78
|0,53
|
Seans Raporu
11:31
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11:46DOGUB
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 080, 118 adet işlem
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11:45XU100
Endeks 1, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 5, 705.00 milyon TL de
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11:45OYAYO
Yüzde -5.98 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 721, 410 adet işlem
-
11:44FENER
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 31.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 868, 706 adet işlem
-
11:43DOGUB
Yüzde -6.70 oranında düşüşle 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 079, 123 adet işlem