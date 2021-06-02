***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin " Odunluk Mah. Akademi Cad. Zeno Business Center N2/C K:7/29 Nilüfer/BURSA adresinde faaliyette bulunan BURSA ŞUBESİ "Odunluk Mah. Akpınar (180) Cad. A Blok Apt. N:15A Kat:2 İç Kapı N9 Efe Towers" adresine taşınmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939512BIST